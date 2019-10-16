PİYASALAR – BIST100 yüzde 1.79 ekside, dolar 5.90 lirada

Borsa İstanbul Endeksi yüzde 1.83 düşüşle 93 bin 514 puanda başladığı güne, en düşük 93 bin 94 puanı ve en yüksek 94 bin 391 puanı gördükten sonra, yüzde 1.79 düşüşle 93 bin 554 puanda devam ediyor.

BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 0.12 artışla 133 bin 714 puanda başladıktan sonra, en düşük 125 bin 452 puanı ve en yüksek 128 bin 851 puanı gördü ve ün ortasında yüzde 2.57 kayıpla 127 bin 437 puana geriledi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 15.63 düzeyinde sabit kalırken, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 3.03 artışla yüzde 16.31 düzeyine yükseldi.

Gün ortası işlemlerde:

- dolar en düşük 5.8834 lira ve en yüksek 5.9326 lirayı gördükten sonra, 5.90 - 5.71 lira aralığında,

- euro en düşük 6.4930 lira ve en yüksek 6.5515 lirayı gördükten sonra, 6.51 – 6.52 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.4696 lira ve en yüksek 7.5806 lirayı gördükten sonra 7.51 – 7.52 lira aralığında işlem görüyor.

Ahlatçı Yatırım’ın “Brexit için anlaşma umudu arttı, yurtiçinde ise gündem ABD yetkililerinin ziyareti olacak..” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Haftanın ikinci işlem gününde yurtiçi piyasaların gündemi Suriye’nin kuzeyinde devam eden askeri harekat ile ilgili gelişmeler olmaya devam etti. ABD’de bu konuyla ilgili bir süredir konuşulan yaptırımların neler olabileceğine dair bilgi akışları takip edildi. Yapılan açıklamalara göre yaptırımlar arasında iki bakanlık ve üç bakana yaptırım uygulanması, Mayıs’ta iptal edilen çelik ürünlerine yüzde 50 gümrük vergisinin geri getirilmesi ve 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinin rafa kaldırılması bulunuyor. İlk aşamada bakıldığında 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi dışındakilerin daha önce de uygulanmış maddeler olduğunu görüyoruz. Diğer maddede ise halihazırda daha önce böyle bir niyet beyanı olmadığı için ve bir anlaşma da sağlanmadığı için bunun da çok etkili bir karar olmadığı gözleniyor. Piyasaların da bu kararları bu şekilde değerlendirmesi sonrasında dün Borsa İstanbul’da toparlanmaların lirada ise alımların yaşandığı gözlendi.

“Bugün Suriye konusunu görüşmek üzere ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Suriye harekatı konusunu görüşmek üzere Türkiye’ye gelecek. Bu gelişmeyle birlikte ABD'de Manhattan'daki federal savcılar ‘İran'a yönelik yaptırımların delinmesi, kara para aklama ve dolandırıcılık’ iddiasıyla Halkbank hakkında iddianame hazırladı. Bu sabah gelen habere göre ise Borsa İstanbul Akbank, Garanti Bankası, Halkbank, İş Bankası, Vakıfbank, TSKB, ve Yapı ve Kredi Bankası’na bugünden itibaren geçici süreyle açığa satış yasağı getirdi."