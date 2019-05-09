PİYASALAR – BİST100 yüzde 1.76 düştü, dolar 6.24 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 9 Mayıs () –Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 88 bin 648 puanı ve en yüksek 90 bin 6978 puanı gördükten sonra, günü yüzde 1.76 düşüşle 88 bin 685 puanda tamamladı.

Merkez Bankası, piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verdi ve Türk lirası zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tesis edilebilmesi imkânı azami oranının yüzde 40’tan yüzde 30’a indirilmesine ve yabancı para zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 100 baz puan artırılmasına karar verdi.

Merkez Bankası, bu kararların yanısıra, Türk lirası zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tesis edilebilmesi imkânına ilişkin yapılan değişiklik sonucunda piyasaya 2.8 milyar dolar likidite verilmesi ve piyasadan 7.2 milyar lira tutarında likidite çekilmesinin ve yabancı para zorunlu karşılık oranlarında yapılan değişiklik sonucunda ise piyasadan 3.0 milyar dolar likidite çekilmesinin beklendiğini belirtti.

BİST Bankacılık Endeksi, gün içinde en düşük 114 bin 639 puanı ve en yüksek 118 bin 324 puanı gördükten sonra, yüzde 2.22 düşüşle 114 bin 763 puana indi.

. Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 2.57 artışla yüzde 21.53 düzeyine ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.04 artışla yüzde 25.23 düzeyine döndü.

Gün sonu işlemlerinde;

- dolar en düşük 6.1579 lira ve en yüksek 6.2460 lirayı gördükten sonra, 6.24 - 6.25 lira aralığında,

- euro en düşük 6.8977 lira ve en yüksek 7.0054 lirayı gördükten sonra, 7.02 – 7.03 lira aralığında,

- sterlin en düşük 8.0124 lira ve en yüksek 8.1434 lirayı gördükten sonra 8.14 – 8.15 lira aralığında işlem görüyor.