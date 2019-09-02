PİYASALAR – BİST100 yüzde 1.68 yükseldi, dolar 5.80 lirada

Güne yüzde 0.02 artışla 96 bin 737 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 96 bin 738 puanı ve en yüksek 98 bin 631 puanı gördükten sonra, yüzde 1.68 artışla 98 bin 342 puanda kapandı.

BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 0.12 artışla 133 bin 714 puanda başladıktan sonra, gün içinde en düşük 133 bin 682 puanı ve en yüksek 138 bin 822 puanı gördükten sonra gün sonunda yüzde 3.48 artışla 138 bin 207 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 2.03 düşüşle yüzde 15.93 ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi de yüzde 1.09 düşüşle yüzde 16.31 düzeyindeler.

Gün sonu işlemlerinde:

- dolar en düşük 5.7956 lira ve en yüksek 5.8405 lirayı gördükten sonra, 5.80 - 5.81 lira aralığında,

- euro en düşük 6.3662 lira ve en yüksek 6.4240 lirayı gördükten sonra, 6.37 – 6.38 lira aralığında,

- sterlin en düşük 6.9963 lira ve en yüksek 7.1144 lirayı gördükten sonra 7.00 – 7.01 lira aralığında işlem görüyor.

ABD Ticaret Odası (USCC), ABD ve Çin arasındaki ticari sürtüşmenin tırmanmasıyla ortaya çıkan durgunluk (resesyon) riski konusunda uyarı yaparak, ticari müzakerelerin yeniden başlatılması çağrısı yaptı. USCC Başkanı Thomas Donohue’nin Washington Post’ta yayımlanan makalesinde, ABD’li işletmelerin yatırımlarının son üç yılda ilk kez düştüğü, imalat sektörünün geçen yılın aralık ayından bu yana gerilediği ve tarım gelirinin büyük ölçüde azaldığı bilgilerini verdi ve ekledi:

"Bu belirsizlik döneminde, liderlerimizin kararlı adımlar atarak ekonomiyi canlandırmaları ve resesyonu gerçeğe dönüştürebilecek eylemlerden kaçınmaları son derece önemlidir. Trump yönetimi, Çin’le arasındaki ticari gerginliğe bir son vermelidir."

