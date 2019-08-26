PİYASALAR - BIST100 yüzde 1.54 düşüşle başladı, dolar 5.81 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST 100) yeni haftaya yüzde 1.54 düşüşle 95 bin 648 puandan başlarken, Bankacılık Endeksi'ndeki düşüş yüzde 2.34'ü buldu ve Endeks 131,726 düzeyine geriledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ürünlerine uygulanan gümrük vergilerini yeniden artıracağını açıklaması üzerine küresel piyasalarda sert düşüşler yaşandı.

Gelişmeler üzerine;

- dolar en düşük 5.7668 lira ve en yüksek 6.2987 lirayı gördükten sonra, 5.81 - 5.82 lira aralığında,

- euro en düşük 6.4289 lira ve en yüksek 7.1013 lirayı gördükten sonra, 6.47 – 6.48 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.0744 lira ve en yüksek 7.6164 lirayı gördükten sonra 7.13 – 7.14 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım'ın, "Emin liman aranıyor…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"Haftaya ABD merkezli mükemmel bir fırtına ile başlıyoruz. Başkan Trump’ın ABD şirketlerine Çin’e alternatif yaratmalarını ve üretimlerini ABD’ye geri döndürmeyi emretmesi sonrasında ticaret savaşlarında yeni bir döneme giriyoruz.

"Hiç şüphesiz, Amerika Birleşik Devletleri merkezi otorite ile yönetilen bir ülke değil. ABD üretimini Çin’e bağlayan arz zincirinin emir komuta ile kırılması mümkün değil. Trump emretti diye ABD’li şirketler Çin pazarını terk edemez.

"Ancak Trump’ın izlediği saldırgan dış politikanın küresel büyüme üzerinde aşağı yönlü riskleri artırdığı da bir gerçek. ABD’nin bugün Çin ile yaşadığı pazarlık sürecinin benzerini gelecek aylarda Avrupa ile yaşaması muhtemel. Hafta sonu G7 toplantısında yaşanan gelişmeler madendeki kanarya gibi görülebilir.

"Cuma günü piyasalardaki satış dalgası kısa süreli bir Ağustos fırtınası mı yoksa daha büyük bir kasırganın mı öncüsü bilmiyoruz. Ama Türkiye varlık fiyatlamalarında geçen hafta başlayan düzeltmenin sertleşeceğini öngörüyoruz.

"Cuma günü Powell’ın konuşmasını satın alan Borsa İstanbul’un Pazartesi günü Trump’ın açıklamalarıyla yüzde 1.0 civarında değer kaybıyla açılmasını bekliyoruz. Asya piyasalarındaki satışlarla yüzde 1.2 değer kaybeden Türk lirasının etkisiyle birlikte MSCI Türkiye’nin dolar bazında kaybı yüzde 2.0’yi aşabilir."