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PİYASALAR – BİST100 yüzde 1.48 düştü, dolar 5.47 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 20 Mart () – Güne yüzde 0.05 düşüşle 104 bin 807 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST), gün içinde en düşük 103 bin 181 puanı ve en yüksek 105 bin 99 puanı gördükten sonra, yüzde 1.48 düşüşle...

PİYASALAR – BİST100 yüzde 1.48 düştü, dolar 5.47 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 20 Mart () – Güne yüzde 0.05 düşüşle 104 bin 807 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST), gün içinde en düşük 103 bin 181 puanı ve en yüksek 105 bin 99 puanı gördükten sonra, yüzde 1.48 düşüşle 103 bin 310 puanda kapandı.
BİST Bankacılık Endeksi, gün içinde en düşük 414 bin 493 puanı ve en yüksek 144 bin 183 puanı gördükten sonra, yüzde 0.39 düşüşle 142 bin 227 puana geriledi.
Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.8 düüşle yüzde 16.08 düzeyine ve iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi yüzde 1.5 düşüşle yüzde 18.36 düzeyine geriledi.
Gün sonu işlemlerinde:
- dolar en düşük 5.4657 lira ve en yüksek 5.4840 lirayı gördükten sonra, 5.47 – 5.48 lira aralığında,
-euro en düşük 6.2104 lira ve en yüksek 6.2297 lirayı gördükten sonra, 6.22 – 6.23 lira aralığında,
- sterlin en düşük 7.1952 lira ve en yüksek 7.2743 lirayı gördükten sonra 7.23 – 7.24 lira aralığında işlem görüyor.

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