PİYASALAR –BİST100 yüzde 1.47 artıda, dolar 6.06 lirada

Deniz Kılınç / İstanbul, 14 Mayıs () – Güne yüzde 0.39 artışla 86 bin 615 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 86 bin 44 puanı ve en yüksek 87 bin 787 puanı gördükten sonra, gün ortası işlemlerde yüzde 1.47 artışla 87 bin 548 puanda.

Güne yüzde 0.51 artışla 110 bin 677 puanda başlayan BİST Bankacılık Endeksi, en düşük 110 bin 416 puanı ve en yüksek 114 bin 463 puanı gördükten sonra, yüzde 3.35 artışla 113 bin 799 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 2.47 düşüşle yüzde 20.13’e gerilerken, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi de yüzde 7.08 artışla yüzde 25.71’e yükseldi.

Gün ortası işlemlerinde:

- dolar en düşük 6.0345 lira ve en yüksek 6.1118 lirayı gördükten sonra, 6.06 - 6.07 lira aralığında,

- euro en düşük 6.7872 lira ve en yüksek 6.8723 lirayı gördükten sonra, 6.81 – 6.82 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.8141 lira ve en yüksek 7.9210 lirayı gördükten sonra 7.85 – 7.86 lira aralığında işlem görüyor.

