Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İran Devrim Muhafızları: ABD blöf yapıyor, hata yaparsa vururuz
ABD blöf yapıyor, hata yaparsa...
PİYASALAR –BİST100 yüzde 1.06 ekside, dolar 6.09 lirada
Dolar 6.09 lira
ABD Kongresi: F-35 imalat hatası nedeni ile düştü
F-35 imalat hatası nedeni ile...
Kılıçdaroğlu'ndan 'Anneler Günü' paylaşımı
Kılıçdaroğlu'ndan 'Anneler Günü' paylaşımı

PİYASALAR –BİST100 yüzde 1.47 artıda, dolar 6.06 lirada

Deniz Kılınç / İstanbul, 14 Mayıs () – Güne yüzde 0.39 artışla 86 bin 615 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 86 bin 44 puanı ve en yüksek 87 bin 787 puanı gördükten sonra, gün ortası işlemlerde...

PİYASALAR –BİST100 yüzde 1.47 artıda, dolar 6.06 lirada

Deniz Kılınç / İstanbul, 14 Mayıs () – Güne yüzde 0.39 artışla 86 bin 615 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 86 bin 44 puanı ve en yüksek 87 bin 787 puanı gördükten sonra, gün ortası işlemlerde yüzde 1.47 artışla 87 bin 548 puanda.
Güne yüzde 0.51 artışla 110 bin 677 puanda başlayan BİST Bankacılık Endeksi, en düşük 110 bin 416 puanı ve en yüksek 114 bin 463 puanı gördükten sonra, yüzde 3.35 artışla 113 bin 799 puanda.
Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 2.47 düşüşle yüzde 20.13’e gerilerken, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi de yüzde 7.08 artışla yüzde 25.71’e yükseldi.
Gün ortası işlemlerinde:
- dolar en düşük 6.0345 lira ve en yüksek 6.1118 lirayı gördükten sonra, 6.06 - 6.07 lira aralığında,
- euro en düşük 6.7872 lira ve en yüksek 6.8723 lirayı gördükten sonra, 6.81 – 6.82 lira aralığında,
- sterlin en düşük 7.8141 lira ve en yüksek 7.9210 lirayı gördükten sonra 7.85 – 7.86 lira aralığında işlem görüyor.
 

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328