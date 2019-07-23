PİYASALAR – BİST100 yüzde 1.45 arttı, dolar 5.69 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 23 Temmuz () – Güne yüzde 0.04 düşüşle 101 bin 812 puanda başlayan, Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 101 bin 87 puanı ve en yüksek 102 bin 917 puanı gördükten sonra, günü yüzde 1.45 artışla 102 bin 556 puanda tamamladı.

BİST Bankacılık Endeksi, gün içinde en düşük 145 bin 295 puanı ve en yüksek 149 bin 755 puanı gördükten sonra günü yüzde 2.39 artışla 148 bin 815 puanda tamamladı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.99 artışla yüzde 16.28 düzeyine gerilerken, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek yüzde 17.68 düzeyinde sabit kaldı.

Gün sonu işlemlerinde:

- dolar en düşük 5.6682 lira ve en yüksek 5.7031 lirayı gördükten sonra, 5.69 - 5.70 lira aralığında,

- euro en düşük 6.3485 lira ve en yüksek 6.3850 lirayı gördükten sonra, 6.35 – 6.36 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.0666 lira ve en yüksek 7.1053 lirayı gördükten sonra 7.08 – 7.09 lira aralığında işlem görüyor.