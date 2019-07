PİYASALAR – BİST100 yüzde 1.45 artıda, dolar 5.68 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 23 Temmuz () – Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 0.13 artışla 101 bin 223 puanda başladıktan sonra en düşük 101 bin 87 puanı ve en yüksek 102 bin 621 puanı gördükten sonra gün ortası işlemlerinde yüzde 1.45 artışla 102 bin 550 puana yükseldi.

BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 0.15 artışla 145 bin 571 puanda başladıktan sonra, en düşük 145 bin 295 puanı ve en yüksek 149 bin 145 puanı gördü ve gün ortasında yüzde 2.44 artışla 148 bin 896 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.62 artışla yüzde 16.22 düzeyine yükselirken, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek yüzde 17.68 düzeyinde sabit kaldı.

Gün ortası işlemlerinde:

- dolar en düşük 5.6682 lira ve en yüksek 5.7031 lirayı gördükten sonra, 5.68 - 5.69 lira aralığında,

- euro en düşük 6.3531 lira ve en yüksek 6.3850 lirayı gördükten sonra, 6.36 – 6.37 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.0716 lira ve en yüksek 7.1053 lirayı gördükten sonra 7.07 – 7.08 lira aralığında işlem görüyor.

Ahlatçı Yatırım’ın günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, ABD Başkanı Donald Trump yaptığı değerlendirmede, Fed’in uyguladığı politikanın ABD’nin rekabet gücünü azalttığını ifade ederken, Fed’in faiz indirim fırsatını yine kaçırmaması gerektiğini ve şimdi harekete geçmesi gerektiğini belirtti. ABD’de açıklanan Chicago Fed Ulusal Faaliyet Endeksi Haziran ayında piyasa beklentisinin altında 0.02 puan düştü.

“Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kuroda yaptığı değerlendirmede, son dönemde küresel ekonomiye yönelik belirsizliklerin arttığını ifade ederken, bu bağlamda finansal piyasalarda bazı tedirginliklerin yaşandığını belirtti. ABD borsaları günü yükseliş ile tamamladı.

“Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, TÜİK tarafından yayımlanan Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi Haziran 2019 verilerine göre, Ülke sınırları içinde üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların üretici fiyatlarındaki değişimi ölçen yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE), 2019 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 3.24 düşerken, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 9.43, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22.23 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 38.97 arttı. Haftanın ilk işlem gününde, kurun fiyatlamalarda 5.6393 – 5.6933 bölgesi aralığında hareket ettiği ve günü 5.6750 seviyeleri civarında tamamladığı görüldü. BİST-100 Endeksi günü yüzde 0.75 düşüş ile 101 bin 88 puanda tamamladı. Toplam işlem hacmi 4.9 milyar lira oldu. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 23.89 seviyeleri civarında gerçekleşti. Yurtiçinde gösterge tahvil getirisi yüzde 0.45 düşüşle yüzde 17.68 ve on yıllık tahvil getirisi yüzde 0.19 düşüşle yüzde 16.12 düzeyinde günü tamamladı. 5 yıllık ülke CDS risk primi 375.99 seviyeleri civarında olduğu izleniyor.”