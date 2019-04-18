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PİYASALAR – BİST100 yüzde 1.34 düştü, dolar 5.80 lirada

mahmut Can Emir / İstanbul 18 Nisan () – Güne yüzde 0.3 düşüşle 97 bin 911 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 96 bin 624 puanı ve en yüksek 97 bin 912 puanı gördükten sonra, gün ortası işlemlerinde...

PİYASALAR – BİST100 yüzde 1.34 düştü, dolar 5.80 lirada

mahmut Can Emir / İstanbul 18 Nisan () – Güne yüzde 0.3 düşüşle 97 bin 911 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 96 bin 624 puanı ve en yüksek 97 bin 912 puanı gördükten sonra, gün ortası işlemlerinde yüzde 1.34 kayıpla 96 bin 886 puanda tamamladı.
BİST Bankacılık Endeksi, gün içinde en düşük 128 bin 354 puanı ve en yüksek 131 bin 767 puanı gördükten sonra günü yüzde 2.76 düşüşle 128 bin 850 puanda tamamladı.
Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 3.39 artışla yüzde 17.7 düzeyine yükselirken, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 2.93 düşüşle yüzde 20.88 düzeyine geriledi.
Gün sonu işlemlerinde:
- dolar en düşük 5.7315 lira ve en yüksek 5.8517 lirayı gördükten sonra, 5.80 - 5.81 lira aralığında,
- euro en düşük 6.4872 lira ve en yüksek 6.6060 lirayı gördükten sonra, 6.54 – 6.55 lira aralığında,
- sterlin en düşük 7.4895 lira ve en yüksek 7.6410 lirayı gördükten sonra 7.57 – 7.58 lira aralığında işlem görüyor.
 

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