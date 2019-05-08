PİYASALAR –BİST100 yüzde 1.32 düştü, dolar 6.18 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 8 Mayıs () – Güne yüzde 0.78 düşüşle 90 bin 767 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 89 bin 734 puanı ve en yüksek 91 bin 601 puanı gördükten sonra, günü yüzde 1.32 düşüşle 90 bin 272 puanda kapattı.

BİST Bankacılık Endeksi, güne 116 bin 685 puanda başladıktan sonra, en düşük 115 bin 882 puanı ve en yüksek 119 bin 410 puanı gördükten sonra, yüzde 0.4 artışla 117 bin 150 puana döndü.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.7 artışla yüzde 20.99 düzeyine yükselirken, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek yüzde 25.22 düzeyinde sabit kaldı.

Gün sonu işlemlerinde:

- dolar en düşük 6.1465 lira ve en yüksek 6.1987 lirayı gördükten sonra, 6.18 - 6.19 lira aralığında,

- euro en düşük 6.8822 lira ve en yüksek 6.9428 lirayı gördükten sonra, 6.93 – 6.94 lira aralığında,

- sterlin en düşük 8.0444 lira ve en yüksek 8.0918 lirayı gördükten sonra 8.04 – 8.05 lira aralığında işlem görüyor.