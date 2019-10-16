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PİYASALAR – BİST100 yüzde 1.18 düştü, dolar 5.89 lirada
Güne yüzde 1.83 düşüşle 93 bin 514 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 93 bin 94 puanı ve en yüksek 94 bin 391 puanı gördükten sonra, günü yüzde 1.18 düşüşle 94 bin 137 puanda tamamladı. BİST Bankacılık...
EKONOMİ 16.10.2019, 18:12
Güne yüzde 1.83 düşüşle 93 bin 514 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 93 bin 94 puanı ve en yüksek 94 bin 391 puanı gördükten sonra, günü yüzde 1.18 düşüşle 94 bin 137 puanda tamamladı.
BİST Bankacılık Endeksi, en düşük 125 bin 452 puanı ve en yüksek 129 bin 252 puanı gördükten sonra, son işlemlerde yüzde 1.90 düşüşle 128 bin 318 puanda.
Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.77 artışla 15.75 düzeyine yükselirken, iki yıllık gösterge tahvili gösterge faizi yüzde 3.03 yükselerek 16.63 düzeyine çıktı.
Kapanışa doğru;
- dolar en düşük 5.8834 lira ve en yüksek 5.9326 lirayı gördükten sonra, 5.88 - 5.89 lira aralığında,
- euro en düşük 6.4930 lira ve en yüksek 6.5515 lirayı gördükten sonra, 6.50 – 6.51 lira aralığında,
- sterlin en düşük 7.4696 lira ve en yüksek 7.5817 lirayı gördükten sonra 7.55 – 7.56 lira aralığında işlem görüyor.
BİST Bankacılık Endeksi, en düşük 125 bin 452 puanı ve en yüksek 129 bin 252 puanı gördükten sonra, son işlemlerde yüzde 1.90 düşüşle 128 bin 318 puanda.
Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.77 artışla 15.75 düzeyine yükselirken, iki yıllık gösterge tahvili gösterge faizi yüzde 3.03 yükselerek 16.63 düzeyine çıktı.
Kapanışa doğru;
- dolar en düşük 5.8834 lira ve en yüksek 5.9326 lirayı gördükten sonra, 5.88 - 5.89 lira aralığında,
- euro en düşük 6.4930 lira ve en yüksek 6.5515 lirayı gördükten sonra, 6.50 – 6.51 lira aralığında,
- sterlin en düşük 7.4696 lira ve en yüksek 7.5817 lirayı gördükten sonra 7.55 – 7.56 lira aralığında işlem görüyor.
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