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PİYASALAR – BİST100 yüzde 1.11 artışla kapandı, dolar 5.30 lirada

Küresel piyasalarda yükselen ticaret iyimserliğine bağlı olarak haftaya yüzde 0.67 artışla 103 bin 875 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST), gün içinde en düşük 103 bin 875 puanı ve...

PİYASALAR – BİST100 yüzde 1.11 artışla kapandı, dolar 5.30 lirada

 Küresel piyasalarda yükselen ticaret iyimserliğine bağlı olarak haftaya yüzde 0.67 artışla 103 bin 875 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST), gün içinde en düşük 103 bin 875 puanı ve en yüksek 105 bin 146 puanı gördükten sonra, yüzde 1.11 artışla 104 bin 330 puanda kapandı.
BİST Bankacılık Endeksi yüzde 2.40 artışla 136 bin 541 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.11 düşüşle yüzde 15.15’e, iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi yüzde 0.16 düşüşle yüzde 18.79 düzeyine geriledi.

Gün sonu işlemlerinde;

- dolar en düşük 5.3004 lirayı ve en yüksek 5.3275 lirayı gördükten sonra 5.30 – 5.31 lira aralığında,
- euro en düşük 6.02 lirayı ve en yüksek 6.0497 lirayı gördükten sonra 6.02 – 6.03 lira aralığında,
- sterlin en düşük 6.9397 lirayı ve en yüksek 6.9678 lirayı gördükten sonra 6.93 – 6.94 lira aralığında işlem görüyor.

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