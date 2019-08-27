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PİYASALAR – BİST100 yüzde 1.10 düştü, dolar 5.83 lirada
Güne yüzde 0.26 artışla 97 bin 350 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 95 bin 918 puanı ve en yüksek 97 bin 351 puanı gördükten sonra günü yüzde 1.10 düşüşle 96 bin 30 puanda tamamladı. BİST Bankacılık...
EKONOMİ 27.08.2019, 16:17
Güne yüzde 0.26 artışla 97 bin 350 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 95 bin 918 puanı ve en yüksek 97 bin 351 puanı gördükten sonra günü yüzde 1.10 düşüşle 96 bin 30 puanda tamamladı.
BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 0.28 artışla 134 bin 915 puanda başladıktan sonra, en düşük 132 bin 531 puanı ve en yüksek 135 bin 380 puanı gördükten sonra gün sonunda yüzde 0.78 düşüşle 133 bin 499 puana çekildi.
Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.29 düşüşle yüzde 16.78 düzeyine ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.53 düşüşle yüzde 16.75 düzeyinde geriledi.
Gün sonu işlemlerinde:
- dolar en düşük 5.8026 lira ve en yüksek 5.8588 lirayı gördükten sonra, 5.83 - 5.84 lira aralığında,
- euro en düşük 6.4456 lira ve en yüksek 6.5083 lirayı gördükten sonra, 6.47 – 6.48 lira aralığında,
- sterlin en düşük 7.1089 lira ve en yüksek 7.1678 lirayı gördükten sonra 7.16 – 7.17 lira aralığında işlem görüyor.
BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 0.28 artışla 134 bin 915 puanda başladıktan sonra, en düşük 132 bin 531 puanı ve en yüksek 135 bin 380 puanı gördükten sonra gün sonunda yüzde 0.78 düşüşle 133 bin 499 puana çekildi.
Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.29 düşüşle yüzde 16.78 düzeyine ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.53 düşüşle yüzde 16.75 düzeyinde geriledi.
Gün sonu işlemlerinde:
- dolar en düşük 5.8026 lira ve en yüksek 5.8588 lirayı gördükten sonra, 5.83 - 5.84 lira aralığında,
- euro en düşük 6.4456 lira ve en yüksek 6.5083 lirayı gördükten sonra, 6.47 – 6.48 lira aralığında,
- sterlin en düşük 7.1089 lira ve en yüksek 7.1678 lirayı gördükten sonra 7.16 – 7.17 lira aralığında işlem görüyor.
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