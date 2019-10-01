PİYASALAR – BIST100 yüzde 1.1 düştü, dolar 5.71 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), haftanın ikinci gününe yüzde 0.23 artışla 105 bin 275 puanda başladıktan sonra en düşük 103 bin 189 puanı ve en yüksek 105 bin 297 puanı gördükten sonra günü yüzde 1.1 düşüşle 103 bin 876 puanda tamamladı.

BİST Bankacılık Endeksi, en düşük 148 bin 585 puanı ve en yüksek 154 bin 241 puanı gördü ve günü yüzde 2.13 düşüşle 150 bin 85 puanda tamamladı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.18 artışla yüzde 13.74’e ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.95 artışla yüzde 13.15 düzeyine yükseldi.

Gün sonu işlemlerinde:

- dolar en düşük 5.6420 lira ve en yüksek 5.7274 lirayı gördükten sonra, 5.71 - 5.72 lira aralığında,

- euro en düşük 6.1495 lira ve en yüksek 6.2509 lirayı gördükten sonra, 6.23 - 6.24 lira aralığında,

- sterlin en düşük 6.9376 lira ve en yüksek 7.0112 lirayı gördükten sonra 6.98- 6.99 lira aralığında işlem görüyor.

