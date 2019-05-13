PİYASALAR –BİST100 yüzde 1.06 ekside, dolar 6.09 lirada

Güne yüzde 0.11 artışla 88 bin 628 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 87 bin 470 puanı ve en yüksek 88 bin 741 puanı gördükten sonra, gün ortası işlemlerde yüzde 1.06 düşüşle 87 bin 597 puanda.



Güne yüzde 0.33 artışla 114 bin 192 puanda başlayan BİST Bankacılık Endeksi, en düşük 113 bin 172 puanı ve en yüksek 114 bin 417 puanı gördükten sonra, yüzde 0.27 düşüşle 113 bin 509 puanda.



Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 21.17 ve yüzde 24.36 düzeylerinde sabit kaldı.



Gün ortası işlemlerinde:

- dolar en düşük 5.9595 lira ve en yüksek 6.1019 lirayı gördükten sonra, 6.09- 6.10 lira aralığında,

- euro en düşük 6.6953 lira ve en yüksek 6.8555 lirayı gördükten sonra, 6.85– 6.86 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.7574 lira ve en yüksek 7.9405 lirayı gördükten sonra 7.92 – 7.93 lira aralığında işlem görüyor.