PİYASALAR – BİST100 yüzde 1.05 artıda, dolar 5.71 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 16 Temmuz () – Güne yüzde 0.78 artışla 97 bin 860 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 97 bin 634 puanı e en yüksek 98 bin 513 puanı gördükten sonra, gün ortası işlemlerinde yüzde 1.05 artışla 98 bin 123 puanda.

BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 1.52 artışla 142 bin 487 puanda başladıktan sonra en düşük 140 bin 837 puanı ve en yüksek 143 bin 156 puanı gördü ve gün ortasında yüzde 0.81 artışla 141 bin 489 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek yüzde 17.22’de sabit kalırken, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.32 düşüşle yüzde 18.97 düzeyine geriledi..

Gün ortası işlemlerinde:

- dolar en düşük 5.7006 lira ve en yüksek 5.7255 lirayı gördükten sonra, 5.71 - 5.72 lira aralığında,

- euro en düşük 6.4228 lira ve en yüksek 6.4502 lirayı gördükten sonra, 6.42 – 6.43 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.1173 lira ve en yüksek 7.1686 lirayı gördükten sonra 7.12 – 7.13 lira aralığında işlem görüyor.

Ahlatçı Yatırım’ın “Global piyasalarda ABD verileri ve Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları ön planda…” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Çin’de açıklanan Konut Fiyatları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10.3 arttı. Çin’de açıklanan GSYH verisinde göre, yılın ikinci çeyreğinde Çin ekonomisi bir önceki çeyreğe göre yüzde 1.6 ve bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6.2 büyüdü. Çin’de açıklanan Perakende Satışlar verisi Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9.8 ile beklentilerin üzerinde arttı. Çin‘de açıklanan Sanayi Üretimi verisi Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.3 yükseldi. ABD’de açıklanan New York Empire State İmalat Endeksi verisi Temmuz ayında piyasa beklentisi üzerinde 4.3 değerinde oldu. ABD borsaları günü yükseliş ile tamamladı.

“Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, haftanın ilk işlem gününde Yurtiçinde piyasalar resmi tatil nedeniyle kapalı iken global piyasalarda dolarda yaşanan dalgalanma ile birlikte kurun fiyatlamalarda 5.6949 – 5.7309 aralığında hareket ettiği ve günü 5.7113 seviyeleri civarında tamamladığı görüldü. BİST-100 Endeksi Cuma gününü yüzde 2.32 düşüş ile 97 bin 098 puanda tamamladı. Toplam işlem hacmi 6.9 milyar lira oldu. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti Cuma günü yüzde 23.89 düzeyinde gerçekleşti. Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 0.16 düşüş ile yüzde 18.97 ve on yıllık tahvil getirisi yüzde 0.94 yükseliş ile yüzde 17.22 düzeyinde Cuma gününü tamamladı. 5 yıllık ülke CDS risk primi 399.24 seviyeleri civarında olduğu izleniyor.”