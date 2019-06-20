PİYASALAR – BİST100 yüzde 1.04 artışla başladı, dolar 5.74 lirada

Deniz Kılınç / İstanbul, 20 Haziran () – Çarşamba gününü yüzde 0.03 artışla 94 bin 244 puanda tamamlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), Perşembe gününe yüzde 1.04 artışla 95 bin 226 puanda başladı.

ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini yüzde 2.25-2.50 düzeyinde sabit tuttu ve Temmuz’da faiz indirimine gidilebileceği belirtildi. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) ayrıca, para politikası tanımından “sabırlı” ifadesini kaldırdı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, "Yedi hafta önce harika bir istihdam raporu aldık ve son toplantıdan, ekonominin ve politikamızın iyi durumda olduğuna dair hisle ayrıldık. Ticaretle ilgili haberler, aradaki dönemde iyimserlikte önemli bir faktör oldu" dedi.

Fed'in yaklaşık 10 yıllık ekonomik genişlemeyi sürdürmek için uygun şekilde adım atacağını ifade eden politika açıklamasının ardından düzenlediği basın toplantısında, Powell "Görünüme ilişkin riskler konusunda oldukça dikkatliyiz ve araçlarımızı gerektiği gibi kullanmaya hazırız" dedi.

BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 1.55 artışla 129 bin 309 puanda başladı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 17.83 ve yüzde 21.84 düzeyindeler.

Erken işlemlerde:

- dolar en düşük 5.7371 lira ve en yüksek 5.7997 lirayı gördükten sonra, 5.74 - 5.75 lira aralığında,

- euro en düşük 6.4829 lira ve en yüksek 6.5434 lirayı gördükten sonra, 6.48 – 6.49 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.2985 lira ve en yüksek 7.3678 lirayı gördükten sonra 7.30 – 7.31 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım’ın “Fed fırsat penceresi ne kadar açık kalacak?” başlıklı günlük piyasa bülteninde, küresel piyasalarda iyimser havanın güçlendiği belirtildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:

“Beklentiden daha güvercin Fed açıklaması sonrası Temmuz ayında faiz indirim ihtimali artarken piyasalar için yeni bir fırsat penceresi açıldı. Kısa vadeli ABD tahvilleri, altın ve gelişmekte olan ülke kurları Fed açıklaması sonrası en çok prim yapan varlık grupları.

“FOMC açıklamasında ‘sabırlı davranacağı’ nakaratının düşürülmesi ve büyümeyi desteklemek için ‘uygun davranılacağı’ ibaresinin eklenmesi ile Temmuz ayında faiz indirimi ihtimali güçlendi. Fed vadeli fiyatlamaları Temmuz, Ağustos ve Aralık’ta 25bp x 3 faiz indirimi fiyatlıyor. Açıklama sonrası 15 bp gerileyerek yüzde 1.7 seviyesine gerileyen iki yıllık ABD tahvilleri ve yüzde 0.9 değer kaybeden ABD doları gelişmekte olan ülke paralarında yeni bir alım dalgası başlattı. JP GOÜ kur endeksinde yüzde 0.7 değer artışı görülüyor. Güney Afrika randı, Güney Kore wonu ve Türk lirası en çok değer kazanan para birimleri arasında yer alıyor.”