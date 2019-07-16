PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.96 yükseldi, dolar 5.71 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 16 Temmuz () – Güne yüzde 0.78 artışla 97 bin 860 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 97 bin 634 puanı e en yüksek 98 bin 753 puanı gördükten sonra, günü yüzde yüzde 0.96 artışla 98 bin 28 puanda tamamladı.

BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 1.52 artışla 142 bin 487 puanda başladıktan sonra en düşük 139 bin 178 puanı ve en yüksek 143 bin 156 puanı gördü ve günü yüzde 0.5 düşüşle 139 bin 644 puanda tamamladı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.58 artışla yüzde 17.32’ye ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.74 düşüşle yüzde 18.83 düzeyine geriledi..

Gün sonu işlemlerinde:

- dolar en düşük 5.6947 lira ve en yüksek 5.7255 lirayı gördükten sonra, 5.71 - 5.72 lira aralığında,

- euro en düşük 6.3951 lira ve en yüksek 6.4502 lirayı gördükten sonra, 6.41 – 6.42 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.0826 lira ve en yüksek 7.1686 lirayı gördükten sonra 7.09 – 7.10 lira aralığında işlem görüyor.