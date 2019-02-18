Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Erzurum'a şehit ateşi düştü
Erzurum'a şehit ateşi düştü
Emniyet Müdürü intihar girişiminde bulundu
Emniyet Müdürü intihar girişiminde bulundu
PALANDÖKEN: KISA VADEDE SGK PRİM ORANLARI DÜŞÜRÜLMELİ
Palandöken: SGK prim oranları düşürülmeli
Ozan Arif'i son yolculuğuna sevenleri uğunladı
Ozan Arif'in cenazesine katılan tek...

PİYASALAR - BİST100 yüzde 0.96 düşüşle kapandı, dolar 5.30 lirada

Mahmut Can Emir  / İstanbul, 18 Şubat () – Güne yüzde 0.15 artışla 102 bin 866 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 101 bin 780 puanı ve en yüksek 103 bin 131 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.96 düşüşle...

PİYASALAR - BİST100 yüzde 0.96 düşüşle kapandı, dolar 5.30 lirada

Mahmut Can Emir  / İstanbul, 18 Şubat () – Güne yüzde 0.15 artışla 102 bin 866 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 101 bin 780 puanı ve en yüksek 103 bin 131 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.96 düşüşle 101 bin 728 puanda tamamladı.
BİST Bankacılık Endeksi yüzde 2.07 düşüşle 132 bin 417 puanda.
Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek yüzde 14.92 düzeyinde kalırken, iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi yüzde 2.2 düşüşle yüzde 18.19 düzeyine geriledi.
Gün sonu işlemlerde;
- dolar en düşük 5.2703 lirayı ve en yüksek 5.3164 lirayı gördükten sonra 5.30 – 5.31 lira aralığında,
- euro en düşük 5.9550 lirayı ve en yüksek 6.0181 lirayı gördükten sonra 6.0 – 6.01 lira aralığında,
- sterlin en düşük 6.8038 lirayı ve en yüksek 6.8668 lirayı gördükten sonra 6.85 – 6.86 lira aralığında işlem görüyor.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328