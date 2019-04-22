PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.94 düştü, dolar  5.84 lirada    

Mahmut Can Emir / İstanbul, 22 Nisan () – Haftanın ilk gününe yüzde 0.49 düşüşle 96 bin 389 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 95 bin 899 puanı ve en yüksek 96 bin 452 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.94 düşüşle 96 bin 952 puanda tamamladı.

BİST Bankacılık Endeksi, gün içinde en düşük 126 bin 41 puanı ve en yüksek 127 bin 481 puanı gördükten sonra yüzde 1.68 düşüşle 126 bin 112 puana geriledi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.12 artışla yüzde 17.99 düzeyine ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.39 artışla yüzde 21.19 düzeyine yükseldiler.

Gün sonu işlemlerinde:

- dolar en düşük 5.7966 lira ve en yüksek 5.8602 lirayı gördükten sonra, 5.84 - 5.85 lira aralığında,

- euro en düşük 6.5155 lira ve en yüksek 6.5880 lirayı gördükten sonra, 6.57 – 6.58 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.5422 lira ve en yüksek 7.6143 lirayı gördükten sonra 7.58 – 7.59 lira aralığında işlem görüyor.