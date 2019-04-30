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PİYASALAR –BİST100 yüzde 0.93 yükseldi, dolar 5.96 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul 30 Nisan () – Güne yüzde 0.21 artışla 94 bin 736 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 94 bin 736 puanı ve en yüksek 95 bin 730 puanı gördükten sonra, yüzde 0.93 artışla 95...

PİYASALAR –BİST100 yüzde 0.93 yükseldi, dolar 5.96 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul 30 Nisan () – Güne yüzde 0.21 artışla 94 bin 736 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 94 bin 736 puanı ve en yüksek 95 bin 730 puanı gördükten sonra, yüzde 0.93 artışla 95 bin 415 puanda kapandı.
BİST Bankacılık Endeksi, gün içinde en düşük 121 bin 157 puanı ve en yüksek 124 bin 5 puanı gördükten sonra, yüzde 1.8 artışla 123 bin 77 puana yükseldi.
Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 2.94 artışla yüzde 19.95 düzeyine ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.48 artışla yüzde 23.95 düzeyine yükseldi.
Gün sonu işlemlerinde:
- dolar en düşük 5.9391 lira ve en yüksek 5.9848 lirayı gördükten sonra, 5.96 - 5.97 lira aralığında,
- euro en düşük 6.6490 lira ve en yüksek 6.7017 lirayı gördükten sonra, 6.69 – 6.70 lira aralığında,
- sterlin en düşük 7.6880 lira ve en yüksek 7.7890 lirayı gördükten sonra 7.78 – 7.79 lira aralığında işlem görüyor.

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