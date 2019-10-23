PİYASALAR - BIST100 yüzde 0.93 artışla başladı, dolar 5.78 lirada

İlayda Kılıçay / İstanbul, 23 Ekim () – Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), haftaya yüzde 0.93 artışla 98 bin 799 puanda başladı.

BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 1.35 artışla 140 bin 311 puanda başladı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 14.29 ve yüzde 14.16 düzeyindeler.

Erken işlemlerde:

- dolar en düşük 5.7814 lira ve en yüksek 5.8119 lirayı gördükten sonra, 5.78 - 5.79 lira aralığında,

- euro en düşük 6.4315 lira ve en yüksek 6.4689 lirayı gördükten sonra, 6.43 – 6.44 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.4463 lira ve en yüksek 7.4895 lirayı gördükten sonra 7.44 – 7.45 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım'ın "Suriye mutabakatı" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"Brexit belirsizliği ile dünya borsaları hafif satıcılı bir seyir izliyor. Başbakan Johnson’un erken seçim kartını kullanması ihtimali risk iştahında sınırlı bir bozulmaya yol açtı. Altın, yen gibi emin liman yatırım araçlarında sınırlı yükseliş var.

"Türkiye varlıklarında dünyadan bağımsız pozitif bir seyir öngörüyoruz. Erdoğan – Putin görüşmesinden çıkan 10 maddelik mutabakat ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan “yeni bir operasyona gerek kalmadı” açıklaması Suriye ile ilgili jeopolitik risklerin azaldığını gösteriyor.

"Görüşme sonrası Trump’ın Twitter’da yaptığı açıklama Suriye konusunda ABD-Türkiye-Rusya’nın anlaştığına işaret ediyor."