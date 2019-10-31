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PİYASALAR - BIST100 yüzde 0.92 düşüşle başladı, dolar 5.76 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Cumhuriyet Bayramı tatili sonrası ilk işlem gününe yüzde 0.92 düşüşle 98 bin 921 puanda başladı. Cumhuriyet Bayramı tatili öncesi, yarım günlük Pazartesi gününe yüzde 0.17 artışla 100 bin 385 puanda...

EKONOMİ 30.10.2019, 09:58
PİYASALAR - BIST100 yüzde 0.92 düşüşle başladı, dolar 5.76 lirada
Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Cumhuriyet Bayramı tatili sonrası ilk işlem gününe yüzde 0.92 düşüşle 98 bin 921 puanda başladı.
Cumhuriyet Bayramı tatili öncesi, yarım günlük Pazartesi gününe yüzde 0.17 artışla 100 bin 385 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 99 bin 838 puanı ve en yüksek 100 bin 542 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.38 düşüşle 99 bin 838 puanda kapattı.
Aynı gün, tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.30 düşüşle 13.16 düzeyine, iki yıllık gösterge tahvili gösterge faizi de yüzde 0.61 düşüşle 12.94 düzeyine geriledi.
Erken işlemlerde;
- dolar en düşük 5.7338 lira ve en yüksek 5.7704 lirayı gördükten sonra, 5.76 - 5.77 lira aralığında,
- euro en düşük 6.3589 lira ve en yüksek 6.4134 lirayı gördükten sonra, 6.40 – 6.41 lira aralığında,
- sterlin en düşük 7.3775 lira ve en yüksek 7.4262 lirayı gördükten sonra 7.42 – 7.43 lira aralığında işlem görüyor.
İş Yatırım'ın, "Türkiye’ye yaptırım yeniden gündemde…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:
"Rekor yükseliş sonrası piyasalar ayın son gününe kar satışlarıyla giriyor. Piyasalardaki geri çekilme temel verilerde bir bozulmadan değil FOMC (ABD Merkez Bankası Federal Açık Piyasa Komitesi) toplantısı öncesi bazı yatırımcıların karlarını cebe atmalarından kaynaklanıyor.
"Son üç ayın en düşük seviyesine düşen JP Küresel Volatilite endeksi ve dünyayı yenmeye devam eden gelişmekte olan ülke borsaları risk iştahının güçlü seyretmeye devam ettiğini gösteriyor.
"Cumhuriyet Bayramı tatili sonrası Türkiye piyasaları ABD cephesinden gelen kötü haberlerle haftaya başlıyor. ABD Temsilciler Meclisi Salı günü Türkiye’ye yaptırım uygulanmasını öneren ve sözde Ermeni soykırımının tanınmasını öngören iki tasarıyı ezici çoğunlukla kabul etti.
"Tasarıların yasalaşması için Senato’da da aynı şekilde kabul edilmesi gerekiyor. Tasarılar Senato’dan üçte iki çoğunluğun üzerinde oyla geçerse Trump’ın önüne gitmeden doğrudan yasalaşacak.
"ABD yaptırımlarının yeniden gündeme gelmesi nedeniyle Türkiye varlıklarında satıcılı bir açılış öngörüyoruz. Sabah ilk işlemlerde Türk lirasındaki kayıplar Borsa İstanbul’un yüzde 0.5 civarında düşüşle açılacağına işaret ediyor.
"Yurtiçi ajandada önemli bir veri akışının olmadığı Çarşamba günü Fed (ABD Merkez Bankası) kararı izlenecek. Piyasa beklentisi Fed’in faizleri 25bp indirmesi ve indirime ara vereceği sinyali vermesi."
 

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