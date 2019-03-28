PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.91 yükseldi, dolar 5.5 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 20 Mart () – Güne yüzde 0.73 düşüşle 91 bin 181 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST), en düşük 90 bin 777 puanı ve en yüksek 93 bin 164 puanı gördükten sonra, yüzde 0.91 artışla 92 bin 659 puanda.

BİST Bankacılık Endeksi, gün içinde en düşük 116 bin 734 puanı ve en yüksek 121 bin 477 puanı gördükten sonra, yüzde 2.25 artışla 120 bin 176 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 5.0 artışla yüzde 19.12 düzeyine yükselirken, iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi yüzde 4.55 düşüşle yüzde 20.37 düzeyine geriledi.

Gün ortası işlemlerinde dövizler en az yüzde 2.9 yükseldi ve:

- dolar en düşük 5.3217 lira ve en yüksek 5.5436 lirayı gördükten sonra, 5.50 – 5.51 lira aralığında,

- euro en düşük 5.9581 lira ve en yüksek 6.4010 lirayı gördükten sonra, 6.28 – 6.29 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.0735 lira ve en yüksek 7.4093 lirayı gördükten sonra 7.36 – 7.39 lira aralığında işlem görüyor.