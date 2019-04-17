PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.87 artıda, dolar 5.74 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul 17 Nisan () – Çin'de, yıllık bazda yüzde 6.4 ile, beklentilerden güçlü açıklanan ve ekonomiyi destek tedbirlerinin sonuç verdiğine işaret eden ekonomik büyüme ve bağlantılı verilerin ardından küresel piyasalarda artan risk iştahının da etkisiyle, güne yüzde 0.56 artışla 97 bin 347 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün ortası işlemlerinde yüzde 0.87 artışla 97 bin 649 puanda.

BİST Bankacılık Endeksi, en düşük 130 bin 393 puanı ve en yüksek 131 bin 857 puanı gördükten sonra, yüzde 1.25 artışla 130 bin 836 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi bir değişim göstermeyerek, yüzde 17.56 ve yüzde 21.95 düzeyindeler.

Erken işlemlerde:

- dolar en düşük 5.7317 lira ve en yüksek 5.7966 lirayı gördükten sonra, 5.74- 5.75 lira aralığında,

- euro en düşük 6.4999 lira ve en yüksek 6.5659 lirayı gördükten sonra, 6.53 – 6.54 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.4978 lira ve en yüksek 7.5859 lirayı gördükten sonra 7.52 – 7.3 lira aralığında işlem görüyor.

Ahlatçı Yatırım’ın “Yurtiçi piyasalarda gözler sanayi üretimi verisine çevrildi…” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, ABD’de açıklanan New York Empire State İmalat Endeksi verisi Nisan ayında piyasa beklentisi üzerinde 10.10 düzeyinde gerçekleşti. Chicago Fed Başkanı Evans yaptığı değerlendirmede, faizlerin 2020 yılının sonbaharına kadar yatay ve değişmeyerek kalabileceğini öngördüğünü açıkladı. Başkan, verilere bağlı hareket edilmesinden ve gelişmelerin izlenmesinden dolayı memnun olduğunu ifade ederken, bir resesyon ihtimalinin beklenmedik bir durum olabileceğini belirtti. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin yaptığı değerlendirmede, 2020 yılında resesyon ihtimaline dair herhangi bir işaret görmediğini ifade etti. ABD borsaları günü düşüş ile tamamladı.

“Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, TÜİK tarafından açıklanan İşgücü İstatistikleri Ocak 2019 verilerine göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Ocak döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 259 bin kişi artarak 4 milyon 668 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 3.9 puanlık artış ile yüzde 14.7 seviyesine yükseldi. TÜİK tarafından yayımlanan Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi Mart 2019 verilerine göre, Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım - ÜFE), 2019 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1.75 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27.33 arttı.

“Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri Mart 2019 verilerine göre, 2018 yılı Mart ayında 20.2 milyar lira açık veren bütçe, 2019 yılı Mart ayında 24.5 milyar lira açık verdi. 2018 yılı Ocak-Mart döneminde 20.4 milyar lira açık veren bütçe, 2019 yılı Ocak-Mart döneminde 36.2 milyar lira açık verdi.

“Haftanın ilk işlem gününde, lirada devam eden oynaklık ile birlikte kurun fiyatlamalarda 5.7495 – 5.8205 bant aralığında hareket ettiği ve günü 5.8008 seviyeleri civarında tamamladığını gördük. BİST-100 Endeksi günü yüzde 0.82 düşüş ile 95 bin 191 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 4.5 milyar lira oldu."