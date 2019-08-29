PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.84 yükseldi, dolar 5.82 lirada

Güne yüzde 0.23 artışla 96 bin 129 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 95 bin 782 puanı ve en yüksek 96 bin 829 puanı gördükten sonra günü yüzde 0.84 artışla 96 bin 718 puanda kapattı.

Pekcan, 17 hedef ülkeye makine, elektrik, otomotiv, gıda ve kimya sektörlerinde ihracatı artırmak ve yüksek teknolojili ürünlerde ihracatı yüzde 3.5 düzeyinden yüzde 5.0 düzeyine çekme hedeflerini açıkladı.

BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 0.13 düşüşle 132 bin 781 puanda başladıktan sonra, en düşük 132 bin 84 puanı ve en yüksek 133 bin 787 puanı gördükten sonra, gün ortası işlemlerinde yüzde 0.22 artışla 133 bin 243 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek yüzde 16.38 düzeyinde sabit kalırken, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.08 düşüşle yüzde 16.49 düzeyine geriledi.

Gün ortası işlemlerinde:

- dolar en düşük 5.8072 lira ve en yüksek 5.8404 lirayı gördükten sonra, 5.82 - 5.83 lira aralığında,

- euro en düşük 6.4389 lira ve en yüksek 6.4750 lirayı gördükten sonra, 6.45 – 6.46 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.1937 lira ve en yüksek 7.1320 lirayı gördükten sonra 7.10 – 7.11 lira aralığında işlem görüyor.

