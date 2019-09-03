PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.81 artıda, dolar 5.77 lirada

Enflasyon verisinin beklenenden düşük çıkması, Merkez Bankası'nın yeni bir faiz indirimi konusunda elini güçlendirmesi üzerine dolar 5.76 liraya kadar geriledi.

Güne yüzde 0.03 düşüşle 98 bin 313 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 97 bin 957 puanı ve en yüksek 99 bin 267 puanı gördükten sonra yüzde 0.81 artışla 99 bin 140 puanda.

BİST Bankacılık Endeksi, güne 138 bin 94 puanda başladıktan sonra, en düşük 137 bin 602 puanı ve en yüksek 140 bin 775 puanı gördükten sonra, gün ortası işlemlerinde yüzde 1.70 artışla 140 bin 446 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 2.76 düşüşle yüzde 15.49 düzeyine, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi de yüzde 1.84 düşüşle yüzde 16.01 düzeyine geriledi.

Gün ortası işlemlerinde:

- dolar en düşük 5.7658 lira ve en yüksek 5.8237 lirayı gördükten sonra, 5.77 - 5.78 lira aralığında,

- euro en düşük 6.3158 lira ve en yüksek 6.3767 lirayı gördükten sonra, 6.31 – 6.32 lira aralığında,

- sterlin en düşük 6.9188 lira ve en yüksek 7.0140 lirayı gördükten sonra 6.91 – 6.92 lira aralığında işlem görüyor.

Tüketici fiyatları Ağustos ayında, yüzde 1.1 - 1.3 dolayındaki beklentilere karşılık, yüzde 0.86 arttı ve yıllık enflasyon yüzde 15.01 düzeyine geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatlarındaki sekiz aylık artış yüzde 7.35'i bulurken, 12 aylık ortalamalara göre yıllık artış da yüzde 19.62 olarak gerçekleşti.