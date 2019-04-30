PİYASALAR –BİST100 yüzde 0.79 artıda, dolar 5.96 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 30 Nisan () – Güne yüzde 0.21 artışla başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 94 bin 736 puanı ve en yüksek 95 bin 401 puanı gördükten sonra, gün ortasında yüzde 0.79 artışla 95 bin 284 puanda.

BİST Bankacılık Endeksi, gün içinde en düşük 121 bin 157 puanı ve en yüksek 122 bin 974 puanı gördükten sonra, yüzde 1.35 artışla 122 bin 533 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 2.94 artışla yüzde 19.95 düzeyine yükselirken, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek, yüzde 20.92 düzeyinde sabit kaldı.

Gün ortası işlemlerinde:

- dolar en düşük 5.9457 lira ve en yüksek 5.9848 lirayı gördükten sonra, 5.96 - 5.97 lira aralığında,

- euro en düşük 6.6490 lira ve en yüksek 6.6973 lirayı gördükten sonra, 6.69 – 6.70 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.6880 lira ve en yüksek 7.7488 lirayı gördükten sonra 7.74 – 7.75 lira aralığında işlem görüyor.

Ahlatçı Yatırım’ın “FOMC toplantısı öncesinde global piyasalarda dolarda dalgalanma devam ediyor…” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Euro Bölgesi’nde açıklanan İşletme ve Hane halkı Tüketici Güveni verisi Nisan ayında beklentilerin altında 104 düzeyinde gerçekleşti. Euro Bölgesi’nde açıklanan Tüketici Güveni verisi Nisan ayında beklentilere paralel -7.9 düzeyinde gerçekleşti. ABD’de açıklanan Kişisel Tüketim Giderleri Fiyat Endeksi (PCE) verisi Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0.2 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.5 arttı. ABD’de aynı dönem enerji ve gıda grubunun hariç tutulduğu Çekirdek PCE verisi Mart ayında bir önceki aya göre değişim göstermezken bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.6 arttı. ABD’de açıklanan Dallas Fed İmalat İşletme Endeksi verisi Nisan ayında beklentilerin altında 2.0 düzeyinde gerçekleşti. ABD borsaları günü yükseliş ile tamamladı.

“Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, TÜİK tarafından yayımlanan Ekonomik Güven Endeksi Nisan 2019 verilerine göre, Ekonomik güven endeksi Mart ayında 81.9 iken, Nisan ayında yüzde 3.4 artarak 84.7 düzeyine yükseldi. Haftanın ilk işlem gününde, kurun fiyatlamalarda 5.9249-5.9601 bant aralığında hareket ettiği ve günü 5.9456 seviyeleri civarında tamamladığı görüldü. BİST-100 Endeksi günü yüzde 0.26 düşüş ile 94 bin 535 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 4.8 milyar lira oldu.”