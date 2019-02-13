PİYASALAR - BİST100 yüzde 0.78  ekside, dolar 5.24 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 13 Şubat () – Güne yüzde 0.56 artışla 104 bin 339 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en yüksek 104 bin 455 puanı gördükten sonra yüzde 0.73 kayıpla gün içi en düşük düzeyine gerileyerek 102 bin 948 puana çekildi.

BİST Bankacılık Endeksi yüzde 0.90 düşüşle 135 bin 780 puana çekildi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.48 düşüşle yüzde 14.76’ya gerilerken, iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi bir değişim göstermeyerek yüzde 18.47 düzeyinde.

Kansas City Fed Başkanı Esther George, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) geçmişteki faiz artırımlarının ekonomiyi ne kadar yavaşlattığını değerlendirmek için faiz artırımlarına ara vermesini desteklediğini söyledi ve enflasyon baskılarının çok güçlü görünmediğini, ancak global ekonominin gücü konusunda endişeler olduğunu vurguladı.

Gün ortası işlemlerinde;

- dolar en düşük 5.2390 lirayı ve en yüksek 5.2550 lirayı gördükten sonra 5.24 – 5.25 lira aralığında,

- euro en düşük 5.9380 lirayı ve en yüksek 5.9630 lirayı gördükten sonra 5.94 – 5.95 lira aralığında,

- sterlin en düşük 6.7678 lirayı ve en yüksek 6.7901 lirayı gördükten sonra 6.77 – 6.78 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım “ABD 1 Mart tarihini erteleyebilir, arz kısıntısı beklentileri ile petrol fiyatlarında yükseliş” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Dün BIST seans kapanışından sonra ABD tarafından ticaret görüşmelerinde anlaşmaya yakınlaşılması durumunda, gümrük vergilerinin yürürlüğe gireceği 1 Mart tarihinin ertelenebileceği haberi piyasalarda risk iştahını destekledi.

“Dünkü yazımızda risk algısında iyileşme olması durumunda dolarda gerileme olabileceğinden bahsetmiştik. Nitekim haber sonrasında dolar endeksinde dün bir gevşeme oldu. Suudi Arabistan enerji bakanının petrol arzında kısıntıya gidebileceklerini açıklamasının ardından yükselişe geçen petrol fiyatları halen 63 dolar seviyesine yakın seyrediyor.”