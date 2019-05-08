PİYASALAR –BİST100 yüzde 0.78 düşüşle başladı, dolar 6.16 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 8 Mayıs () – Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 0.78 düşüşle 90 bin 767 puanda başladı. Endeks Salı günün yüzde 1.61 düşüşle 91 bin 482 puanda tammalamıştı.

BİST Bankacılık Endeksi, güne 116 bin 685 puanda başladı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 20.64 ve yüzde 25.22 düzeylerinde sabit kaldı.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 6.1465 lira ve en yüksek 6.1848 lirayı gördükten sonra, 6.16 - 6.17 lira aralığında,

- euro en düşük 6.8822 lira ve en yüksek 6.9345 lirayı gördükten sonra, 6.90 – 6.91 lira aralığında,

- sterlin en düşük 8.0444 lira ve en yüksek 8.0918 lirayı gördükten sonra 8.05 – 8.06 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım’ın “Seçim kararı sonrası ilk fiyatlamalar ve ticaret savaşları” başlıklı günlük piyasa bülteninde, seçim kararı sonrası dünkü gerilemenin ardından liradaki son beş günlük değer kaybı yüzde 3.4’e ulaştığı belirtildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:

“Gelişmekete Olan Ülkeler (GOÜ) arasında en çok değer kaybeden para birimi olan lirayı yüzde 2.4 ile Arjantin para birimi takip ediyor. Benzer bir şekilde MSCI Türkiye endeksinde Cuma gününden bu yana kayıp yüzde 5.8 ile, GOÜ endeksindeki yüzde 2.4’lük kaybın oldukça üstünde gerçekleşti. Ticaret görüşmeleri ile ilgili endişeler global endeksleri baskı altında tutmaya devam ediyor. Dün S&P endeksinde yüzde 2.0’ye yakın satışların ardından, Asya endeksleri de bu sabah ekside işlem görüyor. ABD Başkanı Trump’ın Çin’e uygulanan vergileri arttırmak için açıkladığı son tarih, Cuma sabahı doluyor. Bu arada Çin heyeti ABD’ye Perşembe günü gidecek ve Cuma günü ayrılacak. Görüşme süresinin daha önce açıklanan plana göre kısalması, vergi artışının devreye gireceği beklentisini güçlendiriyor. İstanbul seçiminin yarattığı belirsizlik önümüzdeki 1.5 aylık dönemde lira varlıkların yurtdışı şoklara karşı kırılganlığını da arttırıyor.”