PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.77 düştü, dolar 5.59 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 28 Mart () – Güne yüzde 0.73 düşüşle 91 bin 181 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST), en düşük 90 bin 777 puanı ve en yüksek 93 bin 164 puanı gördükten sonra, yüzde 0.77 düşüşle 91 bin 146 puanda.

Bankacılar, Merkez Bankası (MB) bünyesindeki döviz karşılığı TL swap piyasasında vadesi gelmemiş toplam swap satışı sınırı yüzde 20'den yüzde 30'a çıkarıldığını söyledi. Bankacılara göre, Merkez Bankası bankalara yolladığı yazıda, "Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap Piyasasında vadesi gelmemiş toplam swap satış (TCMB tarafından spotta döviz alınması, vadede döviz satılması) işlem miktarı döviz ve efektif piyasaları işlem limitlerinin yüzde 30'si ile sınırlandırılmıştır" dedi. Söz konusu limit bu hafta başında yüzde 10'dan yüzde 20'ye yükseltilmişti.

BİST Bankacılık Endeksi, gün içinde en düşük 116 bin 734 puanı ve en yüksek 122 bin 551 puanı gördükten sonra, yüzde 1.38 artışla 119 bin 155 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 6.9 artışla yüzde 18.81 düzeyine yükselirken, iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi yüzde 0.8 düşüşle yüzde 21.17 düzeyine geriledi.

Gün ortası işlemlerinde dövizler en az yüzde 2.9 yükseldi ve:

- dolar en düşük 5.3217 lira ve en yüksek 5.6271 lirayı gördükten sonra, 5.59 – 5.60 lira aralığında,

- euro en düşük 5.9581 lira ve en yüksek 6.4053 lirayı gördükten sonra, 6.36 – 6.37 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.0735 lira ve en yüksek 7.5164 lirayı gördükten sonra 7.49 – 7.50 lira aralığında işlem görüyor.