PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.76 artıda, dolar 5.46 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 18 Mart () – Güne yüzde 0.47 artışla 103 bin 785 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST), gün içinde en düşük 103 bin 785 puanı ve en yüksek 104 bin 219 puanı gördükten sonra, yüzde 0.76 artışla 104 bin 31 puanda.

BİST Bankacılık Endeksi, gün içiçnde en düşük 140 bin 274 puanı ve en yüksek 142 bin 325 puanı gördükten sonra yüzde 1.78 artışla 142 bin 46 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.12 düşüşle yüzde 16.13 düzeyine ve iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi yüzde 0.85 düşüşle yüzde 18.57 düzeyine geriledi.

Gün ortası işlemlerinde:

- dolar en düşük 5.4448 lira ve en yüksek 5.4712 lirayı gördükten sonra, 5.46– 5.47 lira aralığında,

-euro en düşük 6.1605 lira ve en yüksek 6.2092 lirayı gördükten sonra, 6.20 – 6.21 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.2415 lira ve en yüksek 7.2653 lirayı gördükten sonra 7.25 – 7.26 lira aralığında işlem görüyor.

Ahlatçı Analiz’in “Haftaya zayıf veri akışı ile başlıyoruz…” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Japonya Merkez Bankası (BOJ) gerçekleştirdiği Mart ayı toplantısı sonrasında politika faiz oranında değişikliğe gitmedi ve yüzde -0.1 düzeyinde sabit bıraktı. BoJ Başkanı Kuroda yaptığı değerlendirmede, kurul üyelerinin büyük çoğunluğu, parasal gevşemenin devamının uygun olduğunu değerlendirirken enflasyonun yüzde 2.0 hedefine doğru ivmelenmeye devam ettiği belirtildi. Başkan, küresel ekonomide daha fazla yavaşlama sansının düşük olduğunu öngördüklerini ifade edildi.

“Euro Bölgesi’nde açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi verisi Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0.3 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.5 arttı.

“ABD’de açıklanan New York Empire State imalat Endeksi verisi Mart ayında beklentilerin altında artış ile 3.7 düzeyinde gerçekleşti. ABD’de açıklanan Sanayi Üretimi verisi Şubat ayında bir önceki aya göre beklentilerin altında yüzde 0.1 ve yıllık bazda yüzde 3.5 arttı. ABD’de açıklanan İmalat Üretimi verisi Şubat ayında beklentilerin aksine düşüş gösterdi ve yüzde -0.4 değerine geriledi. ABD’de açıklanan Kapasite Kullanım Oranı verisi Şubat ayında beklentilerin altında yüzde 78.2 oldu. ABD’de açıklanan öncü Michigan Tüketici Güveni verisi Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 4.3 artış ile 97.8 düzeyine yükseldi. ABD borsaları Cuma gününü yükseliş ile tamamladı.

“Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, TÜİK tarafından açıklanan İşgücü İstatistikleri verilerine göre, 2018 yılı Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 3.1 puanlık artış ile yüzde 13.5 düzeyine yükseldi.

“Açıklanan İşsizlik Oranı verisi Şubat 2010 yılından beri en yüksek seviye olarak kaydedildi. TÜİK tarafından yayımlanan Perakende Satış Endeksleri verilerine göre, 2019 yılı Ocak ayında Perakende satış hacmi bir önceki aya göre yüzde 1.3 artarken bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.7 azaldı.

“Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 2019 Şubat Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu’na göre, 2018 yılı Şubat ayında 1.9 milyar lira açık veren bütçe, 2019 yılı Şubat ayında 16.8 milyar lira açık verdi. 2018 yılı Ocak-Şubat döneminde 201 milyon lira açık veren bütçe, 2019 yılı Ocak-Şubat döneminde 11.7 milyar lira açık verdi. Haftanın son işlem gününde, ABD’de açıklanan ekonomik verilerin birçoğunun beklentilerin altında gerçekleşmesi dolarda kısmi zayıflamalara neden olurken gün içerisinde lirada yaşanan değer kazanımı sonrasında kurun fiyatlamalarda 5.4428 - 5.4761 bant aralığında hareket ettiği ve günü 5.4433 seviyeleri civarında tamamladığı görüldü.

“BİST-100 endeksi Cuma gününü yüzde 0.85 yükseliş ile 103 bin 304 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 7.5 milyar lira oldu. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti Cuma günü yüzde 24 seviyeleri civarında gerçekleşti.” (Grafik)