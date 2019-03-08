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PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.73 düştü, dolar 5.43 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 8 Mart () – Güne yüzde 0.05 artışla 102 bin 337 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST), gün içinde en düşük 100 bin 874 puanı ve en yüksek 102 bin 464 puanı gördükten sonra yüzde 0.73 düşüşle 101...

PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.73 düştü, dolar 5.43 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 8 Mart () – Güne yüzde 0.05 artışla 102 bin 337 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST), gün içinde en düşük 100 bin 874 puanı ve en yüksek 102 bin 464 puanı gördükten sonra yüzde 0.73 düşüşle 101 bin 538 puanda kapandı.
BİST Bankacılık Endeksi, en düşük 131 bin 883 puanı ve en yüksek 136 bin 295 puanı gördükten sonra yüzde 1.49 düşüşle 133 bin 181 puana geriledi.
Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.19 düşüşle yüzde 15.4 düzeyine ve iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi yüzde 0.69 düşüşle yüzde 18.67 düzeyine geriledi.
Gün sonu işlemlerinde;
- dolar en düşük 5.4305 lira ve en yüksek 5.4887 lirayı gördükten sonra, 5.43 – 5.44 lira aralığında,
-euro en düşük 6.1004 lira ve en yüksek 6.1553 lirayı gördükten sonra, 6.11 – 6.12 lira aralığında, 
- sterlin en düşük 7.1004 lira ve en yüksek 7.1953 lirayı gördükten sonra 7.10 – 7.11 lira aralığında işlem görüyor.

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