PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.7 düştü, dolar 5.69 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 3 Ekim () – Güne yüzde 0.36 artışla 103 bin 884 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), enflasyonun yüzde 9.26 düzeyinde açıklanması etkisiyle gün içinde en düşük 103 bin 885 puanı ve en yüksek 104 bin 768 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.7 düşüşle 102 bin 784 puanda kapattı.

BİST Bankacılık Endeksi güne yüzde 0.57 artışla 149 bin 681 puanda başladıktan sonra en düşük 149 bin 681 puanı ve en yüksek 51 bin 281 puanı gördükten sonra gün sonunda yüzde 1.03 düşüşle 147 bin 294 puana geriledi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 18.8 düzeyinde sabit kalırken, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.84 düşüşle yüzde 13.88 düzeyine geriledi.

Enflasyonun, Eylül ayında yüzde 0.99 ile yüzde 13.-15 dolayında olan tahminlerin altında kalmasının ardından

ilk tepki olarak gerileyen dolar, Merkez Bankası faiz indiriminin beklentilerin üzerinde olabileceği

endişesiyle 5.71 liranın üzerine kadar yükseldikten sonra, yeniden 5.70 liranın altına indi.

Aylık enflasyonun beklentilerin yaklaşık yarım puan altında kalmasına da bağlı olarak, yıllık enflasyon baz etkisiyle yüzde 9.26'ya kadar düşerek, Temmuz 2017'den beri ilk kez tek haneye indi. Aylık enflasyon geçen yıl Eylül'de yüzde 6.0 düzeyindeydi.

Gün sonu işlemlerinde:

- dolar en düşük 5.6682 lira ve en yüksek 5.7139 lirayı gördükten sonra, 5.69 - 5.70 lira aralığında,

- euro en düşük 6.2126 lira ve en yüksek 6.2755 lirayı gördükten sonra, 6.26 – 6.27 lira aralığında,

- sterlin en düşük 6.9658 lira ve en yüksek 7.0819 lirayı gördükten sonra 7.07 – 7.08 lira aralığında işlem görüyor.