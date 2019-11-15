PİYASALAR - BIST100 yüzde 0.67 artışla başladı, dolar 5.75 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) haftanın son işlem gününe yüzde 0.67 artışla 104 bin 474 puanda başladı.

Gösterge 10 yıllık tahvilde Çarşamba günü spot kapanış yüzde 12.59 valörde son işlem yüzde 12.47 düzeyinde, Perşembe günü de spot kapanış yüzde 12.51, valörde son işlem yüzde 12.47 düzeyinde gerçekleşti. İki yıllık gösterge tahvilde Çarşamba günü spot kapanış yüzde 12.22 valörde son işlem yüzde 12.22 düzeyinde, Perşembe günü de spot kapanış yüzde 12.15, valörde son işlem yüzde 12.18 düzeyinde gerçekleşti.

Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow'un, ABD'nin Çin ile bir ticaret anlaşmasına yaklaşmakta olduğunu açıklamasının ardından küresel piyasalarda artan risk iştahıyla güç kazanan dolar, yeni güne 5.75 lirada başladı.

Erken işlemlerde,

- dolar en düşük 5.7457 lira ve en yüksek 5.7613 lirayı gördükten sonra, 5.75 - 5.76 lira aralığında,

- euro en düşük 6.3311 lira ve en yüksek 6.3546 lirayı gördükten sonra, 6.34 – 6.35 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.4044 lira ve en yüksek 7.4218 lirayı gördükten sonra 7.41 – 7.42 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım'ın, "Tepki alışı bekleniyor" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"Küresel piyasalardan iyi haberlerle güne başlıyoruz. ABD vadelileri ve Asya borsaları Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Kudlow’un 'birinci faz ticaret anlaşmasında son aşamaya gelindiği' açıklaması üzerine yükseliyor.

"S&P 500 3100 seviyesini geçerek yeni bir zirve yapıyor. ABD 10 yıllık faizleri ılımlı enflasyon verisi sonrası gerilmeye devam ediyor. Türkiye piyasalarından çelişkili sinyaller geliyor.

"Cumhuriyetçi Graham’ın, 'Eğer S-400 konusunda çözüm bulamazsak ve hem bölge hem de ABD için daha kabul edilebilir bir güvenli bölge sağlanamazsa, Temsilciler Meclisi’nde kabul edilen yaptırım tasarısının bir versiyonunu Senato’ya getireceğiz' açıklaması sonrası Borsa İstanbul sert satışlarla geriledi.

Türkiye eurotahvillerinde ise ABD tahvil faizlerine paralel bir yükseliş yaşandı.

"Dünya borsalarındaki yükselişe paralel Borsa İstanbul’un hafif yükselişle açılmasını bekliyoruz. Beklentilerle uyumlu gelen Halkbank hisselerinde endekse paralel bir seyir öngörüyoruz.

"Endeks 102.000 seviyesinin altına gelmediği müddetçe satışları alım fırsatı olarak görmeye devam ediyoruz.

"Bugün yurtiçinde Ağustos ayı istihdam, Ekim ayı Merkezi Bütçe ve Eylül ayı özel sektörün yurtdışından borçlanması verileri izlenecek.

"Yurtdışında ise ABD perakende ve sanayi üretimi verileri açıklanacak. Açıklanacak veriler hisse senedinden daha çok tahvil piyasası üzerinde etkili olabilir."