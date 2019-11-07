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PİYASALAR – BIST100 yüzde 0.66 artışla başladı, dolar 5.74 lirada

Borsa İstanbul Endeksi yeni güne yüzde 0.66 artışla 101 bin 812 puanda başladı. BİST Bankacılık Endeksi de yüzde 1.22 artışla 142 bin 452 puana yükseldi. Çarşamba gününe 0.15 artışla 100 bin 672 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi...

EKONOMİ 07.11.2019, 10:12
PİYASALAR – BIST100 yüzde 0.66 artışla başladı, dolar 5.74 lirada
Borsa İstanbul Endeksi yeni güne yüzde 0.66 artışla 101 bin 812 puanda başladı. BİST Bankacılık Endeksi de yüzde 1.22 artışla 142 bin 452 puana yükseldi.
Çarşamba gününe 0.15 artışla 100 bin 672 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), en düşük 100 bin 368 puanı ve en yüksek 101 bin 599 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.62 artışla 101 bin 143 puanda tamamladı.
Tahvil/bono piyasasında Çarşamba günü gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik faiz dün spot kapanışta yüzde 12.88, valörde son işlemde yüzde 12.93 düzeyindeydi. İki yıllık gösterge tahvilde bileşik getiri de spot kapanışta yüzde 12.33, valörde son işlemde yüzde 12.46 düzeyindeydi.
Küresel piyasalarda, ABD-Çin ticaret anlaşmasının imzalanmasının ertelenmesi sonucu artan endişelere bağlı olarak euro, yen gibi sert paralar karşısında hafif gerileyen dolar, erken işlemlerde 5.74 - 5.75 lira aralığında hareket ediyor.
Erken işlemlerde,
- dolar en düşük 5.7384 lira ve en yüksek 5.7642 lirayı gördükten sonra, 5.74 - 5.75 lira aralığında,
- euro en düşük 6.3550 lira ve en yüksek 6.3858 lirayı gördükten sonra, 6.35 – 6.36 lira aralığında,
- sterlin en düşük 7.3798 lira ve en yüksek 7.4126 lirayı gördükten sonra 7.37 – 7.38 lira aralığında işlem görüyor.
İş Yatırım'ın "Posta kutunuzda iyi haberler var…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:
"ABD – Çin anlaşmasının Aralık ayına sarkabileceği söylentileri üzerine gelişmekte olan ülke varlıkları satıcılı bir seyir izliyor.
"Arjantin, Brezilya, Yunanistan en çok değer kaybeden gelişmekte olan borsalar olarak öne çıkıyor. Avustralya doları, Brezilya reali gibi emtia paralarında sert kayıplar görülüyor.
"Türkiye uzun bir aradan sonra ilk kez gelişmekte olan piyasaları vuran satış dalgasını burnu kanamadan atlattı. MSCI Türkiye (yüzde 0.6), Rusya (yüzde 0.7 ) ile birlikte değer kazanan az sayıda gelişmekte olan piyasa arasında yer aldı.
"Hazine’nin 2019 yılı borçlanma programı çerçevesinde 5 yıl vadeli 2.5 milyar doları eurobond ihracında günün en önemli gelişmesiydi.
"Borçlanma faizinin ilk tahmin olan yüzde 5.95’in altında yüzde 5.7’de oluşmasını ve satışın üç katı talep gelmesini piyasalar için boğa sinyali olarakgörüyoruz.
"Dünya piyasalarındaki satıcılı havaya rağmen Türkiye piyasalarının olumlu ayrışmaya devam etmesini bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ABD Başkanı Donald Trump ile 13 Kasım’da görüşmek için ABD’ye gitmesi ve başarılı eurotahvil borçlanması Borsa İstanbul’u desteklemeye devam edecek.
"100,600 direncini geçen Borsa İstanbul’un önündeki ilk diren seviyeleri olarak 101,500 ve 102,500 seviyeleri öne çıkıyor."

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