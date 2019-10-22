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PİYASALAR – BIST100 yüzde 0.64 artıda, dolar 5.83 lirada
Güne yüzde 0.21 yükselişle 97 bin 530 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), en düşük 97 bin 268 puanı ve en yüksek 98 bin 8/1 puanı gördükten sonra, gün ortası işlemlerinde yüzde 0.64 artışla 97 bin 944 puana yükseldi. BIST...
EKONOMİ 22.10.2019, 12:14
Güne yüzde 0.21 yükselişle 97 bin 530 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), en düşük 97 bin 268 puanı ve en yüksek 98 bin 8/1 puanı gördükten sonra, gün ortası işlemlerinde yüzde 0.64 artışla 97 bin 944 puana yükseldi.
BIST Banka endeksi, gün içinde en düşük 136 bin 943 puanı ve en yüksek 138 bin 891 puanı gördükten sonra, yüzde 0.77 artışla 138 bin 455 puana yükseldi.
Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.69 düşüşle yüzde 14.33 düzeyine gerilerken, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek yüzde 14.29 düzeyinde sabit kaldı.
Gün ortası işlemlerinde:,
- dolar 5.83 - 5.84 lira aralığında,
- euro 6.50 – 6.51 lira aralığında,
- sterlin 7.59 – 7.60 lira aralığında hareket ediyor.
BIST Banka endeksi, gün içinde en düşük 136 bin 943 puanı ve en yüksek 138 bin 891 puanı gördükten sonra, yüzde 0.77 artışla 138 bin 455 puana yükseldi.
Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.69 düşüşle yüzde 14.33 düzeyine gerilerken, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek yüzde 14.29 düzeyinde sabit kaldı.
Gün ortası işlemlerinde:,
- dolar 5.83 - 5.84 lira aralığında,
- euro 6.50 – 6.51 lira aralığında,
- sterlin 7.59 – 7.60 lira aralığında hareket ediyor.
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Namaz Vakti 22 Ekim 2019
|İmsak
|05:52
|Güneş
|07:17
|Öğle
|12:54
|İkindi
|15:51
|Akşam
|18:20
|Yatsı
|19:40
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|8
|17
|2. Trabzonspor
|8
|15
|3. Fenerbahçe
|8
|14
|4. Başakşehir
|8
|14
|5. Malatyaspor
|8
|13
|6. Galatasaray
|8
|13
|7. Sivasspor
|8
|12
|8. Konyaspor
|8
|12
|9. Gaziantep FK
|8
|11
|10. Antalyaspor
|8
|11
|11. Göztepe
|8
|9
|12. Beşiktaş
|8
|9
|13. Ankaragücü
|8
|9
|14. Denizlispor
|8
|8
|15. Kasımpaşa
|8
|8
|16. Çaykur Rizespor
|8
|8
|17. Gençlerbirliği
|8
|6
|18. Kayserispor
|8
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|8
|17
|2. Akhisar Bld.Spor
|8
|16
|3. Fatih Karagümrük
|8
|15
|4. Altay
|8
|15
|5. Ümraniye
|8
|14
|6. Keçiörengücü
|8
|14
|7. Balıkesirspor
|8
|13
|8. Bursaspor
|8
|12
|9. İstanbulspor
|8
|11
|10. Erzurum BB
|8
|11
|11. Adana Demirspor
|8
|10
|12. Menemen Belediyespor
|8
|8
|13. Adanaspor
|8
|7
|14. Osmanlıspor
|8
|7
|15. Altınordu
|8
|5
|16. Boluspor
|8
|5
|17. Giresunspor
|8
|5
|18. Eskişehirspor
|8
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|9
|25
|2. Man City
|9
|19
|3. Leicester City
|9
|17
|4. Chelsea
|9
|17
|5. Arsenal
|9
|15
|6. Crystal Palace
|9
|14
|7. Tottenham
|9
|12
|8. Burnley
|9
|12
|9. Sheffield United
|9
|12
|10. Bournemouth
|9
|12
|11. West Ham
|9
|12
|12. Aston Villa
|9
|11
|13. Wolverhampton
|9
|11
|14. M. United
|9
|10
|15. Everton
|9
|10
|16. Brighton
|9
|9
|17. Southampton
|9
|8
|18. Newcastle
|9
|8
|19. Norwich City
|9
|7
|20. Watford
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|9
|19
|2. Real Madrid
|9
|18
|3. Granada
|9
|17
|4. Real Sociedad
|9
|16
|5. Atletico Madrid
|9
|16
|6. Sevilla
|9
|16
|7. Villarreal
|9
|14
|8. Athletic Bilbao
|9
|13
|9. Getafe
|9
|13
|10. Valencia
|9
|13
|11. Levante
|9
|11
|12. Real Valladolid
|9
|11
|13. Osasuna
|9
|11
|14. Deportivo Alaves
|9
|11
|15. Mallorca
|9
|10
|16. Eibar
|9
|9
|17. Celta de Vigo
|9
|9
|18. Real Betis
|9
|9
|19. Espanyol
|9
|5
|20. Leganés
|9
|2