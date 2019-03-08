PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.62 kayıpta, dolar 5.46 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 8 Mart () – Güne yüzde 0.05 artışla 102 bin 337 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST), gün içinde en düşük 101 bin 174 puanı ve en yüksek 102 bin 464 puanı gördükten sonra yüzde 0.62 düşüşle 101 bin 672 puanda.

BİST Bankacılık Endeksi, en düşük 133 bin 577 puanı ve en yüksek 136 bin 295 puanı gördükten sonra yüzde 0.59 düşüşle 134 bin 337 puana geriledi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 2.2 artışla yüzde 15.77 düzeyine yükselirken, iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi bir değişim göstermeyerek yüzde 18.80 düzeyinde kaldı.

Gün ortası işlemlerinde;

- dolar en düşük 5.4514 lira ve en yüksek 5.4887 lirayı gördükten sonra, 5.46 – 5.47 lira aralığında,

-euro en düşük 6.1028 lira ve en yüksek 6.1553 lirayı gördükten sonra, 6.12 – 6.13 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.1415 lira ve en yüksek 7.4953 lirayı gördükten sonra 7.16 – 7.17 lira aralığında işlem görüyor.