PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.57 ekside, dolar 5.87 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 19 Haziran () – Güne yüzde 0.23 düşüşle 94 bin 6 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 93 bin 317 puanı ve en yüksek 94 bin 774 puanı görüdükten sonra gün ortası işlemlerinde yüzde 0.57 kayıpla 93 bin 680 puana geriledi.

Güne yüzde 0.46 düşüşle 124 bin 277 puanda başladıktan sonra, gün içinde en düşük 123 bin 934 puanı ve 127 bin 106 puanı gören BİST Bankacılık Endeksi, gün ortasında yüzde 0.16 artışla 125 bin 49 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 2.16 artışla yüzde 18 düzeyine ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.14 artışla yüzde 21.98 düzeyine yükseldi.

Gün ortası işlemlerinde:

- dolar en düşük 5.8232 lira ve en yüksek 5.9166 lirayı gördükten sonra, 5.87 - 5.88 lira aralığında,

- euro en düşük 6.5197 lira ve en yüksek 6.6256 lirayı gördükten sonra, 6.57 – 6.58 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.3128 lira ve en yüksek 7.4358 lirayı gördükten sonra 7.38 – 7.39 lira aralığında işlem görüyor.

Ahlatçı Yatırım’ın “ECB Başkanı Draghi’den sonra gözler Fed’e çevrildi…” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Çin’de açıklanan Konut Fiyatlamaları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10.7 düzeyinde artış gösterdi.

“Avrupa Merkez Bankası Mario Draghi Portekiz’in Sintra kentinde yaptığı değerlendirmede, risklerin aşağı yönlü kalmaya devam ettiğini eğer ekonomik görünüm iyileşmezse daha fazla ek parasal teşvik gerekebileceğini ifade etti. Başkan, faiz indirimleri ve daha fazla varlık alımının para politikası araçlarının bir parçası olduğunu ve varlık alım konusunda bankanın manevra alanının olduğunu ifade etti.

“Almanya’da açıklanan ZEW Ekonomik Güven Endeksi verisi Haziran ayında eksi 21.1 oldu. Euro Bölgesi’nde açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi verisi Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0.1 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.2 arttı. Euro Bölgesi’nde açıklanan ZEW Ekonomik Güven Endeksi verisi Haziran ayında -20.2 oldu. ABD’de açıklanan İnşaat İzinleri verisi Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0.3 artış ile 1.294 milyon oldu. ABD’de açıklanan Konut Başlangıçları verisi Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0.9 düşüş ile 1.269 milyon oldu.

“Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, TÜİK tarafından yayımlanan Sanayi Üretim Endeksi verisi Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1.0 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4.0 azaldı. TÜİK tarafından yayımlanan Perakende Satış Endeksleri Nisan 2019 verilerine göre, Perakende Satış hacminde Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1.8 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.9 düştü. Perakende Ciro bir önceki aya göre yüzde 0.2 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13.3 arttı.

“TÜİK tarafından yayımlanan Ciro Endeksleri verilerine göre, Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış ciro endeksi, 2019 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14.9 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 0,7 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış sanayi ciro endeksi, 2019 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22.3 ve mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 1.4 yükseldi. Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi, 2019 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14 ve mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 11.6 düştü. Takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, 2019 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12.2 artarken mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 0.7 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi, 2019 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23.9 ve mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 0.6 arttı.

“Sabah saatlerinde ABD’den gelen S-400’lerle ilgili olarak Trump yönetiminin yeni yaptırım seçeneklerini değerlendiriyor ve bu bağlamda Trump yönetiminin üç yaptırım seçeneğini değerlendiriyor haberleri lira varlıklarda bir anda sert satışların yaşanmasına neden oldu. Gün içerisinde beklenen FED faiz kararı ile birlikte bu gelişmeye ilişkin fiyatlamalar da lira varlıklar üzerindeki oynaklığın artmasına neden olabilir. Sabah Asya seansına baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin etkili olduğu göze çarpıyor. ABD ve Avrupa vadeli endekslerinde ise yatay hafif yukarı yönlü eğilimin yaşandığı gözleniyor.”