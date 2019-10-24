PİYASALAR - BIST100 yüzde 0.56 yükseldi, dolar 5.75 lirada

İlayda Kılıçay / İstanbul, 24 Ekim () – Güne yüzde 0.66 artışla 100 bin 447 puanda, başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 100 bin 52 ve en yüksek 101 bin 238 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.56 artışla 100 bin 345 puanda kapattı.

Güne yüzde 0.89 artışla 142 bin 843 puanda başlayan BİST Bankacılık Endeksi de, en düşük 141 bin 755 ve en yüksek 144 bin 593 puanı gördükten sonra, kapanışa doğru 142 bin puanın hafif üzerinde hareket ediyordu.

Gösterge 10 yıllık tahvil spot kapanışta ortalama yüzde 13.33, valörde saat 1651'de son işlemde yüzde 13.45 düzeyindeydi. Yeni iki yıllık gösterge tahvilde ise spot kapanışta ortalama yüzde 13.64, son işlemde yüzde 13.36 düzeyindeydi.

Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrasında, dövizler 3-5 kuruş dolayında yükseldi. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 16.50’den, 2.5 puanlık indirimle yüzde 14’e çekti. Merkez Bankası açıklamasında, "Kurul, enflasyon görünümünü etkileyen tüm unsurları dikkate alarak, politika faizinin 250 baz puan indirilmesine karar vermiştir" denildi. Böylece, Merkez Bankası'nın son üç faiz indiriminin toplamı 1,000 baz puana (10 puan) ulaştı.

Kapanışa doğru;

- dolar en düşük 5.7300 lira ve en yüksek 5.7794 lirayı gördükten sonra, 5.75 - 5.76 lira aralığında,

- euro en düşük 6.3791 lira ve en yüksek 6.4355 lirayı gördükten sonra, 6.39 – 6.40 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.3954 lira ve en yüksek 7.4601 lirayı gördükten sonra 7.39 – 7.40 lira aralığında işlem görüyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), beklendiği gibi faizler ve para politikasında değişiklik yapmadı, ancak, destekleyici yeni önlemlere açık kapı bıraktı.

ECB bugünkü toplantısında politika faizini sıfırda, mevduat faizini ise yüzde -0.5 düzeyinde sabit tuttu. ECB açıklamasında faizlerin enflasyon görünümü hedefe yaklaşana kadar varolan düşük seviyelerde kalacağı belirtildi ve şöyle denildi:

"Yönetim kurulu, enflasyon görünümü tahmin ufku boyunca yüzde 2.0'ye yakın ancak hemen altında olan düzeye sağlam şekilde yaklaşana ve bu hareket enflasyonun arz talep dinamiklerine tutarlı şekilde yansıyana kadar ECB'nin politika faizlerinin mevcut veya daha düşük seviyelerde kalmasını öngörüyor."

