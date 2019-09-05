PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.54 artıda başladı, dolar 5.68 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 0.54 artışla 100 bin 618 puandan başladı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.0 ile değişmeyerek yüzde 15.30 düzeyinde kalırken, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi de 15.81 düzeyinde başladı.

Enflasyon verisinin beklentilerin altında gelmesiyle, Merkez Bankası'nın yeni bir faiz indirimi için elini güçlendirmesine bağlı olarak dövizlerde başlayan düşüş sürüyor. Enflasyon verisi öncesi 5.80 liranın üzerinde hareket eden dolar 5.64 liraya kadar geriledi.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) 12 Eylül'deki ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 18 Eylül'deki toplantılarında da faiz indirimi ve parasal gevşeme kararlarının çıkacağına ilişkin beklentiler de lirayı destekliyor.

Açılış işlemlerinde:

- dolar en düşük 5.6466 lira ve en yüksek 5.6838 lirayı gördükten sonra, 5.68 - 5.69 lira aralığında,

- euro en düşük 6.2376 lira ve en yüksek 6.2776 lirayı gördükten sonra, 6.27 – 6.28 lira aralığında,

- sterlin en düşük 6.9223 lira ve en yüksek 6.9747 lirayı gördükten sonra 6.97 – 6.98 lira aralığında işlem görüyor.

Dallas Fed (ABD Merkez Bankası) Başkanı Robert Kaplan, ABD imalat sektöründeki zayıf görünüme dikkat çekerek, söz konusu durumdan tüketicinin etkilenmeye başladığı zaman harekete geçmek için “çok geç kalınabileceğini” söyledi.

Kaplan, Toronto Global Forumda yaptığı açıklamada imalat sektöründeki söz konusu zayıflığa ABD’nin ticari belirsizliği ve küresel ekonomik yavaşlamanın sebep olduğunu öne sürdü. Söz konusu etkilerin “şaşırtıcı” olmadığını belirten Kaplan, mevcut risklerin aşağı yönlü olduğu uyarısını yaptı.

