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PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.51 artıda kapandı, dolar 5.32 lirada

Deniz Kılınç / İstanbul, 21 Şubat () – Güne yüzde 0.24 artışla 101 bin 990 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST), en düşük 101 bin 695 puanı ve en yüksek 102 bin 893 puanı gördükten sonra, yüzde 0.51 artışla 102 bin 494 puanda...

PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.51 artıda kapandı, dolar 5.32 lirada

Deniz Kılınç / İstanbul, 21 Şubat () – Güne yüzde 0.24 artışla 101 bin 990 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST), en düşük 101 bin 695 puanı ve en yüksek 102 bin 893 puanı gördükten sonra, yüzde 0.51 artışla 102 bin 494 puanda kapandı.
BİST Bankacılık Endeksi yüzde 1.33 artışla 133 bin 817 puana yükseldi.
Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.07 artışla yüzde 15.37 düzeyine yükselirken iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi bir değişim göstermeyerek yüzde 18.71 düzeyinde.
Erken işlemlerde;
- dolar en düşük 5.3058 lirayı ve en yüksek 5.3428 lirayı gördükten sonra 5.32 – 5.33 lira aralığında,
- euro en düşük 6.0256 lirayı ve en yüksek 6.0743 lirayı gördükten sonra 6.05 – 6.06 lira aralığında,
- sterlin en düşük 6.9318 lirayı ve en yüksek 6.9856 lirayı gördükten sonra 6.96 – 6.97 lira aralığında işlem görüyor.

 

 

 

 

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