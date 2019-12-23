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PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.51 artıda, dolar 5.93 lirada
Güne yüzde 0.27 artışla 111 bin 479 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 111 bin 266 puan ve en yüksek 111 bin 742 puanı gördükten sonra gün ortası işlemlerde yüzde 0.51 artışla 111 bin 741 puanda. BİST...
EKONOMİ 23.12.2019, 13:04
Güne yüzde 0.27 artışla 111 bin 479 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 111 bin 266 puan ve en yüksek 111 bin 742 puanı gördükten sonra gün ortası işlemlerde yüzde 0.51 artışla 111 bin 741 puanda.
BİST Bankacılık Endeksi de güne yüzde 0.17 artışla 156 bin 269 puanda başladıktan sonra, gün içine en düşük 155 bin 681 puan ve en yüksek 156 bin 598 gördü ve gün ortası işlemlerde yüzde 0.05 düşüşle 155 bin 918 puanda işlem görüyor
Tahvil bono piyasasında ise, 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik getirisi yüzde 0.48 düşüşle yüzde 12.47’ye ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik getirisi de yüzde 0.58 düşüşle yüzde 11.90 düzeyine geriledi.
Gün ortası işlemlerinde;
- dolar en düşük 5.9186 lira ve en yüksek 5.8426 lirayı gördükten sonra, 5.93 - 5.94 lira aralığında,
- euro en düşük 6.5706 lira ve en yüksek 6.5911 lirayı gördükten sonra, 6.58 – 6.59 lira aralığında,
- sterlin en düşük 7.7104 lira ve en yüksek 7.7435 lirayı gördükten sonra 7.73 – 7.74 lira aralığında hareket ediyordu.
BİST Bankacılık Endeksi de güne yüzde 0.17 artışla 156 bin 269 puanda başladıktan sonra, gün içine en düşük 155 bin 681 puan ve en yüksek 156 bin 598 gördü ve gün ortası işlemlerde yüzde 0.05 düşüşle 155 bin 918 puanda işlem görüyor
Tahvil bono piyasasında ise, 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik getirisi yüzde 0.48 düşüşle yüzde 12.47’ye ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik getirisi de yüzde 0.58 düşüşle yüzde 11.90 düzeyine geriledi.
Gün ortası işlemlerinde;
- dolar en düşük 5.9186 lira ve en yüksek 5.8426 lirayı gördükten sonra, 5.93 - 5.94 lira aralığında,
- euro en düşük 6.5706 lira ve en yüksek 6.5911 lirayı gördükten sonra, 6.58 – 6.59 lira aralığında,
- sterlin en düşük 7.7104 lira ve en yüksek 7.7435 lirayı gördükten sonra 7.73 – 7.74 lira aralığında hareket ediyordu.
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