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PİYASALAR – BIST100 yüzde 0.49 yükseldi, dolar 5.74 lirada
Güne yüzde 0.09 düşüşle 98 bin 313 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 97 bin 957 puanı ve en yüksek 99 bin 475 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.49 artışla 98 bin 826 puanda kapattı. BİST Bankacılık...
EKONOMİ 03.09.2019, 16:30
Güne yüzde 0.09 düşüşle 98 bin 313 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 97 bin 957 puanı ve en yüksek 99 bin 475 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.49 artışla 98 bin 826 puanda kapattı.
BİST Bankacılık Endeksi, güne 138 bin 94 puanda başladıktan sonra, gün içinde en düşük 137 bin 602 puanı ve en yüksek 141 bin 91 puanı gördükten sonra yüzde 1.33 artışla 139 bin 930 puanda.
Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 2.76 düşüşle yüzde 15.49 düzeyine, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi de yüzde 1.90 düşüşle yüzde 16.00 düzeyine geriledi.
Gün ortası işlemlerinde:
- dolar en düşük 5.7363 lira ve en yüksek 5.8237 lirayı gördükten sonra, 5.74 - 5.75 lira aralığında,
- euro en düşük 6.2872 lira ve en yüksek 6.3767 lirayı gördükten sonra, 6.30 – 6.31 lira aralığında,
- sterlin en düşük 6.9082 lira ve en yüksek 7.0140 lirayı gördükten sonra 6.93 – 6.94 lira aralığında işlem görüyor.
BİST Bankacılık Endeksi, güne 138 bin 94 puanda başladıktan sonra, gün içinde en düşük 137 bin 602 puanı ve en yüksek 141 bin 91 puanı gördükten sonra yüzde 1.33 artışla 139 bin 930 puanda.
Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 2.76 düşüşle yüzde 15.49 düzeyine, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi de yüzde 1.90 düşüşle yüzde 16.00 düzeyine geriledi.
Gün ortası işlemlerinde:
- dolar en düşük 5.7363 lira ve en yüksek 5.8237 lirayı gördükten sonra, 5.74 - 5.75 lira aralığında,
- euro en düşük 6.2872 lira ve en yüksek 6.3767 lirayı gördükten sonra, 6.30 – 6.31 lira aralığında,
- sterlin en düşük 6.9082 lira ve en yüksek 7.0140 lirayı gördükten sonra 6.93 – 6.94 lira aralığında işlem görüyor.
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|4
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