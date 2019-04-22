PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.49 düşüşle başladı, dolar  5.83 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul 22 Nisan () –Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), haftaya yüzde 0.49 düşüşle 96 bin 389 puanda başladı.Endeks Cuma gününü yüzde 0.03 düşüşle 96 bin 861 puanda tamamlamıştı.

BİST Bankacılık Endeksi, yüzde 0.79 düşüşle 127 bin 256 puana geriledi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek, sırasıyla yüzde 17.79 ve yüzde 20.9 düzeyindeler.

Dolar, geçen hafta Çin ekonomisine ilişkin verilerin beklenenden iyi gelmesine bağlı artan küresel risk iştahı ve İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve başlamasının etkisiyle 5.71 liraya kadar gerilemişti.

Erken işlemlerde:

- dolar en düşük 5.7966 lira ve en yüksek 5.8402 lirayı gördükten sonra, 5.83 - 5.84 lira aralığında,

- euro en düşük 6.5155 lira ve en yüksek 6.5645 lirayı gördükten sonra, 6.56 – 6.57 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.5422 lira ve en yüksek 7.5883 lirayı gördükten sonra 7.58 – 7.59 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım’ın “Türk lirası değer kaybetmeye devam ediyor…” başlıklı günlük pitasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“ABD’nin İran’dan petrol ithalatına yönelik istisnaları sona erdireceği beklentisiyle petrol fiyatlarında yüzde 2.0’nin üzerinde yükselişle haftaya başlıyoruz. Petrol ithalatı yüksek Hindistan, Endonezya, Türkiye gibi ülkelerin paraları dolara karşı en çok değer kaybedenler arasında yer alıyor.

Türkiye varlıkları ile petrol fiyatları arasındaki korelasyon istatistiki olarak anlamlı değil. Zaten Türkiye varlıklarındaki değer kaybını açıklamak için petrol fiyatlarındaki yükselişe ihtiyacımız yok. Politika cephesinde belirsizliğin devam etmesi ve rezervlerin azalmasıyla ilgili endişeler kur üzerinde yeterince baskı yapıyor.

“Çin’in genişleyici para politikasının sınırlı olacağı endişesi ile ABD vadelileri ve Asya borsalarındaki satışlar ve Türk lirasında devam eden değer kaybı nedeniyle Borsa İstanbul’da hafif satıcılı bir seyir bekliyoruz.

“Avrupa piyasalarının kapalı olması nedeniyle işlem hacminin sınırlı olacağı haftanın ilk gününde Borsa İstanbul için ilk destek olarak 96 bin seviyesi öne çıkıyor. Perşembe günkü PPK (Merkez Bankası Para Politikası Kurulu) toplantısına kadar makro veri akışının sınırlı olduğu haftada şirket bazında hareketler öne çıkacak.”