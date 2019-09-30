PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.48 artıda, dolar 5.64 lirada

Güne yüzde 0.52 artışla 105 bin 700 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), günün ilk yarısında en düşük 105 bin 56 puanı ve en yüksek 105 bin 834 puanı gördükten sonra gün ortası işlemlerinde yüzde 0.48 artışla 105 bin 660 puanda.

BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 0.56 artışla 156 bin 429 puanda başladıktan sonra en düşük 153 bin 407 puanı ve en yüksek 156 bin 952 puanı gördü ve gün ortasında yüzde 0.58 düşüşle 154 bin 656 puana çekildi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.58 düşüşle yüzde 13.71’e ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.57 düşüşle yüzde 14.05 düzeyine geriledi.

Gün ortası işlemlerinde:

- dolar en düşük 5.6380 lira ve en yüksek 5.5776 lirayı gördükten sonra, 5.64 - 5.65 lira aralığında,

- euro en düşük 6.1728 lira ve en yüksek 6.2132 lirayı gördükten sonra, 6.17 – 6.18 lira aralığında,

- sterlin en düşük 6.9431 lira ve en yüksek 6.9826 lirayı gördükten sonra 6.96 – 6.97 lira aralığında işlem görüyor.

Ahlatçı Yatırım’ın “Bu hafta yurtiçi piyasalar YEP ve enflasyona, yurtdışı piyasalar ise ABD’ye odaklı olacak..” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Geçen haftanın en önemli gelişmesi ABD başkanı Trump’ın azledilme sürecinin başlatılacağına ilişkin haberlerdi. 2020 seçimleri öncesi Trump’ın Ukrayna devlet başkanı ile telefon konuşmasında 2020 seçimlerinde karşısına aday olması beklenen Joe Biden’ın oğluna soruşturma açılmasını istediğine yönelik iddialar üzerine temsilciler meclisi başkanı Nancy Pelosi tarafından azledilme sürecinin başlatılacağı açıklanmıştı. Joe Biden, Barack Obama yönetiminde Başkan Yardımcısı olarak görev yaparken, oğlu Hunter Biden Ukraynalı bir iş adamının enerji şirketinde yönetim kurulu üyesiydi. Buna ilişkin olarak yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Temsilciler Meclisi'nin 3 komisyonu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan, Başkan Donald Trump'a yönelik azil soruşturması kapsamında Ukrayna'yla ilgili tüm belgeleri bir hafta içinde teslim etmesini istedi. İfadeye çağrılan yetkilililerden ABD'nin Ukrayna Özel Temsilcisi Kurt Volker istifa etti. ABD'de yapılan son kamuoyu yoklamaları, az bir farkla da olsa halkın çoğunluğunun Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump hakkındaki azil soruşturmasına destek verdiğini gösteriyor. Başkan'ın azledilmesi için ise Kongre'nin iki kanadının da onayı gerekiyor. Onay için 450 üyeli Temsilciler Meclisi'nde salt çoğunluğun, 100 üyeli Senato'da ise üyelerin üçte ikisinin desteği gerek. Senato'da 53 Cumhuriyetçi, 45 Demokrat, 2 de bağımsız üye var. Piyasalarda ise bu gelişmelere ilişkin henüz sert bir fiyatlama hamlesi görülmese de önümüzdeki günler bu konuyla ilgili dikkatlerin daha yoğun olacağına işaret ediyor.

“Bunun dışında yaşanan diğer bir gelişme ise ABD-Çin arasındaki gerilim sürmesi. ABD basınının yayınladığı haberlere göre Trump yönetimi Çinli firmaları ABD Borsalarından çıkarmayı düşünüyor. Söz konusu adımın ABD yönetiminin Çinli firmalara yatırımları kısıtlama çabalarının bir parçası olduğunu belirten kaynaklar, Trump yönetiminin Çinli şirketlerin bazı eylemlerinden dolayı güvenlik endişesi duyduğunu belirtti. Bu haber sonrası Alibaba, Baldu ve diğer Çinli şirketlerin hisseleri sert düşerken ABD endeksleri de haftayı satıcılı seyirde tamamladı. Bu hafta gözlerin yine ABD-Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde olacağını söyleyebiliriz. Geçen Cuma yurtiçi piyasalarda ise bankacılık endeksine gelen yoğun alımların etkisiyle endeks Mart ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı ve 105.000 üzerinde haftayı tamamladı.

“Bu hafta başında yurtiçi piyasaların gündemi Yeni Ekonomi Programı (YEP) ve 2020 yılı merkezi yönetim bütçesi olacak. Ekonominin yol haritası niteliği taşıyan YEP'in Pazartesi günü Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanması bekleniyor. YEP ile 2020-2022 dönemine ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi temel makro göstergeler belirlenmiş olacak. Program ve mali plan yayımlandıktan sonra kamu idarelerinin bütçe tekliflerini ve yatırım programını hazırlama sürecini yönlendirmek üzere, bütçe çağrısı ve yatırım genelgesi de yine Resmi Gazete ile ilan edilecek.”