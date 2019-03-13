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PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.47 yükseldi, dolar 5.46 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 13 Mart () - Güne yüzde 0.1 artışla 101 bin 820 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 101 bin 143 puanı ve en yüksek 102 bin 532 puanı gördükten sonra yüzde 0.47 artışla 102...

PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.47 yükseldi, dolar 5.46 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 13 Mart () - Güne yüzde 0.1 artışla 101 bin 820 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 101 bin 143 puanı ve en yüksek 102 bin 532 puanı gördükten sonra yüzde 0.47 artışla 102 bin 196 puanda kapandı.
BİST Bankacılık Endeksi, gün içinde en düşük 134 bin 258 puanı ve en yüksek 138 bin 374 puanı gördükten sonra yüzde 2.56 artışla 137 bin 816 puana yükseldi.
Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.34 artışla yüzde 15.86 düzeyine ve iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi yüzde 0.48 artışla yüzde 18.79 düzeyine yükseldi.
Gün sonu işlemlerinde:
- dolar en düşük 5.4521 lira ve en yüksek 5.4707 lirayı gördükten sonra, 5.46 – 5.47 lira aralığında,
-euro en düşük 6.1536 lira ve en yüksek 6.1906 lirayı gördükten sonra, 6.18 – 6.19 lira aralığında, 
- sterlin en düşük 7.1256 lira ve en yüksek 7.2171 lirayı gördükten sonra 7.21 – 7.22 lira aralığında işlem görüyor. (Grafik)

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