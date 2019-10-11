PİYASALAR – BIST100 yüzde 0.46 artışla başladı, dolar 5.83 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) haftanın son işlem gününe yüzde 0.46 artışla 99 bin 231 puanda başladı.

Gösterge 10 yıllık tahvilde Perşembe günü son işlem yüzde 14.63 ve iki yıllık gösterge tahvilde ise son işlem yüzde 14.83 düzeyinde gerçekleşti.

Minneapolis Merkez Bankası (Fed) Başkanı Neel Kashkari, ABD ekonomisinin resesyona girmesini beklemediğini, ancak yeni bir faiz indirimine destek vereceğini söyledi. Wall Street Journal'a konuşan Kashkari, "Benim temel senaryom hala ABD ekonomisinin büyümeye devam edeceği yönünde, bir resesyon tahmin etkiyorum. Ancak aşağı yönlü riskler artıyor. Eğer veriler şu anki gibi gelmeye devam eder ise yeni bir faiz indiriminin destekçisi olurum" dedi. Kashkari'nin bu yıl Federal Açık Piyasa Komitesi'nde (FOMC) oy verme hakkı bulunmuyor, ancak FOMC'deki tartışmalarda yer alabiliyor.

Erken işlemlerde:

- dolar en düşük 5.8325 lira ve en yüksek 5.8571 lirayı gördükten sonra, 5.83 - 5.84 lira aralığında,

- euro en düşük 6.4139 lira ve en yüksek 6.4498 lirayı gördükten sonra, 6.42 – 6.43 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.2564 lira ve en yüksek 7.2886 lirayı gördükten sonra 7.26 – 7.27 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım'ın "ABD - Çin papatya falı…" başlıklı günlyük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"ABD - Çin ticaret görüşmelerine iyi başlangıç” haberlerini satın alan dünya borsaları haftanın son gününe güçlü bir yükselişle başlıyor. ABD - Çin arasında yapılacak olası bir anlaşmada yuanın değer kazanmasının ön şart olacağı beklentisi ve beklentilerden düşük ABD enflasyonu gelişmekte olan ülke paralarını destekliyor.

"Türkiye varlıkları Suriye konusunda ABD ile yaşanan gerginlik nedeniyle dünyadan negatif ayrışmaya devam ediyor. Doların değer kaybettiği bir konjonktürde Türk lirası zayıflamaya devam ediyor. Borsa İstanbul yüzde 0.9 gerilemeyle değer kaybeden az sayıda gelişmekte olan borsa arasında yer aldı.

"ABD vadelileri ve Asya borsalarının seyri Borsa İstanbul’da hafif yukarı (yüzde 0.3) yönlü bir açılış yapmasını bekliyoruz. Avrupa borsalarında ve ABD vadelilerinde iyimser hava devam ederse önümüzdeki günlerde 100,000 seviyesine kadar uzanan bir tepki alışı görebiliriz."

