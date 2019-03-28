PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.45 yükseldi, dolar 5.55 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 28 Mart () – Güne yüzde 0.73 düşüşle 91 bin 181 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST), en düşük 90 bin 777 puanı ve en yüksek 93 bin 164 puanı gördükten sonra, yüzde 0.45 artışla 92 bin 309 puanda.

Bankacılar, Merkez Bankası (MB) bünyesindeki döviz karşılığı TL swap piyasasında vadesi gelmemiş toplam swap satışı sınırı yüzde 20'den yüzde 30'a çıkarıldığını söyledi. Söz konusu limit bu hafta başında yüzde 10'dan yüzde 20'ye yükseltilmişti.

Borsa İstanbul, Türkiye’de faaliyette bulunan yabancı bankaları ve yurt dışındaki tezgahüstü piyasada aktif finansal kurumları, "Borsa İstanbul FX Swap Piyasası"na davet etti.

BİST Bankacılık Endeksi, gün içinde en düşük 116 bin 734 puanı ve en yüksek 122 bin 551 puanı gördükten sonra, yüzde 2.93 artışla 120 bin 973 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 3.29 artışla yüzde 18.81 düzeyine yükselirken, iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi yüzde 0.8 düşüşle yüzde 21.17 düzeyine geriledi.

Gün ortası işlemlerinde dövizler en az yüzde 3.0 yükseldi ve:

- dolar en düşük 5.3217 lira ve en yüksek 5.6271 lirayı gördükten sonra, 5.55 – 5.56 lira aralığında,

- euro en düşük 5.9581 lira ve en yüksek 6.4053 lirayı gördükten sonra, 6.29 – 6.30 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.0735 lira ve en yüksek 7.5164 lirayı gördükten sonra 7.40 – 7.41 lira aralığında işlem görüyor.

Borsa İstanbul'un "Borsa İstanbul FX Swap Piyasası"na davetinde şöyle denildi:

"Bilindiği üzere, Yeni Ekonomi Programı (YEP) çerçevesinde Borsa Istanbul Grubunun ana stratejilerinden biri Ülkemiz finansal kurumlarının bilanço risklerinin yönetilmesini mümkün kılacak pazar yerlerinin oluşturulmasıdır.

"Aynı şekilde 2009 yılı G20 Pittsburgh zirvesinden çıkan en önemli sonuçlardan birisi de tezgahüstü (OTC) türev işlemlerin organize piyasalarda merkezi takas sürecine dahil edilmesidir.

"Bu kapsamda 2018 yılı Ekim ayında faaliyete geçen ve Merkezi Karşı Taraf hizmeti verilen Borsa İstanbul FX Swap Piyasası, açıldığı günden bugüne 40 milyar dolar işlem hacmine ulaşmış olup, hedeflenen ilk aşama başarıyla tamamlanmıştır.

"Son günlerde yurtdışı tezgahüstü FX swap piyasasında oluşan sıradışı koşullar TL piyasalarının gerçeklerini yansıtmamakta ve arzu edilmeyen fiyat hareketlerine yol açmaktadır.

"Borsamız nezdindeki swap piyasasında ise fiyatlamalar sağlıklı ve olağan şekilde oluşmaya devam etmektedir. Bu nedenle yurtdışı tezgahüstü piyasadan yurtiçi organize piyasamıza erişim sağlanmasının sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunacağı aşikardır.

"Bu amaç ile gerek Borsa İstanbul Piyasalarına üye Türkiye’de faaliyette bulunan yabancı bankalar gerekse yurt dışındaki tezgahüstü piyasada aktif finansal kurumlar borsamızda bu işlemlerini yapabilmeleri mümkün olup tüm piyasa oyuncularını bu işlemleri yapmak için borsamıza davet ediyoruz.

"Borsa İstanbul Grubu olarak uluslararası standartlarda derin, likit ve etkin piyasalar oluşturma misyonumuz dahilinde çalışmaya devam ediyoruz."