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PİYASALAR – BIST100 yüzde 0.45 düştü, dolar 5.78 lirada
Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni haftaya yüzde 0.16 düşüşle 103 bin 294 puanda başladıktan sonra en düşük 102 bin 572 puanı ve en yüksek 105 bin 176 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.45 düşüşle 102 bin 993 puanda kapattı. BİST...
EKONOMİ 07.10.2019, 18:11
Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni haftaya yüzde 0.16 düşüşle 103 bin 294 puanda başladıktan sonra en düşük 102 bin 572 puanı ve en yüksek 105 bin 176 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.45 düşüşle 102 bin 993 puanda kapattı.
BİST Bankacılık Endeksi, gün içinde en düşük 146 bin 694 puanı ve en yüksek 152 bin 367 puanı görerek, günü yüzde 1.55 düşüşle 146 bin 788 puanda tamamladı.
Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.14 artışla yüzde 13.83 düzeyine yükselirken ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.29 artışla 13.65 düzeyine yükseldi.
Gün sonu işlemlerinde:
- dolar en düşük 5.7059 lira ve en yüksek 5.7945 lirayı gördükten sonra, 5.78 - 5.79 lira aralığında,
- euro en düşük 6.2643 lira ve en yüksek 6.3739 lirayı gördükten sonra, 6.36 – 6.37 lira aralığında,
- sterlin en düşük 7.0270 lira ve en yüksek 7.1470 lirayı gördükten sonra 6.12 – 6.13 lira aralığında işlem görüyor.
BİST Bankacılık Endeksi, gün içinde en düşük 146 bin 694 puanı ve en yüksek 152 bin 367 puanı görerek, günü yüzde 1.55 düşüşle 146 bin 788 puanda tamamladı.
Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.14 artışla yüzde 13.83 düzeyine yükselirken ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.29 artışla 13.65 düzeyine yükseldi.
Gün sonu işlemlerinde:
- dolar en düşük 5.7059 lira ve en yüksek 5.7945 lirayı gördükten sonra, 5.78 - 5.79 lira aralığında,
- euro en düşük 6.2643 lira ve en yüksek 6.3739 lirayı gördükten sonra, 6.36 – 6.37 lira aralığında,
- sterlin en düşük 7.0270 lira ve en yüksek 7.1470 lirayı gördükten sonra 6.12 – 6.13 lira aralığında işlem görüyor.
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Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 07 Ekim 2019
|İmsak
|05:36
|Güneş
|07:00
|Öğle
|12:57
|İkindi
|16:08
|Akşam
|18:43
|Yatsı
|20:02
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2